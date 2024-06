The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes: una storia di perdita e amore

The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes arriva finalmente anche nei cinema grazie a Anime Factory che, ancora volta, si impegna per portare in Italia film anime già apprezzati da pubblico e critica in un momento storico culturale in cui la passione per l’animazione giapponese sta conoscendo una popolarità mai vista.

Scritto e diretto da Tomohisa Taguchi il film è stato realizzato dallo studio CLAP ed è l’adattamento della light novel di Mei Hachimoku (trasposta anche in versione manga), ha conquistato pubblico e critica vincendo anche il Paul Grimault Award al Festival di Annecy 2023.

L’appuntamento è per il 10, 11 e 12 giugno nei cinema.

Di che cosa parla il film

Secondo una leggenda, il tunnel di Urashima consente, attraversandolo, di ottenere ciò che il proprio cuore desidera… ma a un caro prezzo: pochi secondi trascorsi all’interno si trasformano in diverse ore nella vita reale! Quando Kaoru si imbatte nel tunnel della leggenda, il ragazzo pensa a Karen, sorellina che ha perso anni prima in un incidente. Indeciso sul da farsi, a convincerlo a sfidare spazio e tempo è Anzu, studentessa appena trasferitasi. Ma cosa vorrà la giovane da Kaoru? E cosa rimarrà a quest’ultimo, dopo che il tunnel avrà finito con lui?

Solitudine, perdita e amore

Come si può resistere alla tentazione di entrare in un luogo che promette di esaudire qualunque desiderio anche se il prezzo da pagare è il proprio tempo, la propria giovinezza? Il Tunnel di Urashima è un non luogo che promette di realizzare desideri e, forse, anche sogni con il rischio però di far estraniare chiunque vi entri dalla realtà; un po’ come Kaoru e Anzu: due anime sofferenti e solitarie che vedono nel tunnel l’unico modo per poter concretizzare quello che per loro conta davvero. Ma è davvero giusto?

Entrambi alle prese con i propri vuoti da colmare – un lutto non superato lui e un obiettivo che sembra impossibile da raggiungere lei, Anzu e Kaoru sembrano essere schiacciati da un mondo che non si cura di loro. Insieme impareranno a prendersi cura l’uno dell’altro, realizzando che nella vita non esistono scorciatoie e che, anche per raggiungere la felicità, è necessario attraversare sentieri impervi. Con romanticismo, poesia e quel misticismo tipico della cultura giapponese The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes è una storia che parla di perdita ma anche di quello che si conquista vivendo con coraggio ogni giorno.

