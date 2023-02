Wolf Pack: intervista a Sarah Michelle Gellar

In occasione dell’arrivo di Wolf Pack su Paramount+ abbiamo avuto il piacere di incontrare la mitica Sarah Michelle Gellar per una chiacchierata su questa nuova serie in cui lei, dopo tanti anni, torna a sconfiggere creature sovrannaturali al fianco di un cast di giovani attori.

L’intervista a Sarah Michelle Gellar

Wolf Pack segna l’atteso ritorno di Sarah Michelle Gellar, la ormai leggendaria interprete della Cacciatrice Buffy Summers in Buffy l’ammazzavampiri, al genere teen e soprannaturale. Un ritorno che, non a caso, è legato al nome di Jeff Davis (già creatore di Teen Wolf) che ha scritto e diretto Wolf Pack.

Durante la nostra chiacchierata abbiamo parlato della metafora del branco e di come ognuno di noi ha bisogno di trovare un gruppo di persone con cui condividere sogni ed aspirazioni e sostenersi a vicenda nelle difficoltà. L’attrice mi ha anche raccontato cosa l’ha colpita del progetto e perché ha voluto scommettere nuovamente sul genere che l’ha resa famosa.

Quando vedere la serie

Wolf Pack ha debuttato dal 23 febbraio su Paramount+ con i primi due episodi che è possibile vedere in lingua originale sottotitolati in italiano. Nuovi episodi arriveranno ogni settimana sulla piattaforma.

A proposito di Wolf Pack

La serie vede protagonisti un ragazzo e una ragazza adolescenti le cui vite cambiano per sempre quando un incendio in California risveglia una terrificante creatura soprannaturale e la spinge ad attaccare un ingorgo autostradale sotto le colline in fiamme. Feriti nel caos, il ragazzo e la ragazza sono inspiegabilmente attratti l’uno dall’altra e da altri due adolescenti che sono stati adottati 16 anni prima da un ranger del parco dopo un altro misterioso incendio. Al sorgere della luna piena, tutti e quattro gli adolescenti si riuniscono per svelare il segreto che li lega: il morso e il sangue di un lupo mannaro.

Wolf Pack è basata sulla serie di libri scritta da Edo Van Belkom.

Il cast della serie

Oltre a Sarah Michelle Gellar, presente anche nelle vesti di produttrice, il cast di Wolf Pack comprende Armani Jackson, Bella Shepard, Chloe Rose Robertson, Tyler Lawrence Gray e Rodrigo Santoro. Insieme a loro anche Bailey Stender, Chase Liefeld, Hollie Bahar, Lanny Joon, Rio Mangini, Stella Smith, Zack Nelson, James Martinez, Amy Pietz, Bria Brimmer, John L. Adams e Sean Philip Glasgow.