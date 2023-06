Culpa Mia 2 si farà: ecco tutti i dettagli

Il film campione di visualizzazioni di Amazon Prime Video è pronto a regalare ai sui tanti fan un seguito. Culpa Mia, o tradotto in italiano con “È colpa mia?“, è la pellicola teen che ha sbancato sulla piattaforma di Prime Video nelle ultime settimane, raggiungendo il successo che nemmeno After è riuscito a raggiungere. Si, lo sappiamo: Culpa Mia 2 non è ancora ufficiale ma è praticamente certo e ora vi spieghiamo nei dettagli il perchè.

Culpa Mia 2: ecco perchè il film si farà

Il film teen drama di Amazon Prime Video di cui avrete sicuramente sentito parlare negli ultimi giorni è un vero successone. La pellicola si è posizionata subito al primo posto nelle classifiche di Prime Video in tutto il mondo durante la settimana di lancio ed ora è nella TOP 10 di più di 190 paesi. Culpa Mia è il film non in lingua inglese più visto nel mondo nella storia di Amazon Prime Video. In tantissimi hanno già visto il film e in tanti lo stanno rivendendo più e più volte.

Il lungometraggio si basa sull’omonimo romanzo spagnolo di Mercedes Ron, il primo della trilogia Culpables, nata su Wattpad come After.

Sappiamo bene che vi starete chiedendo: ma quindi vedremo il sequel?

La scena finale del film mette le basi per una continuazione, sebbene Amazon non abbia ancora ufficialmente confermato la realizzazione di un sequel. Tuttavia, durante la presentazione del film a Madrid, il produttore Álex de la Iglesia ha rivelato che il secondo e anche il terzo capitolo della saga sarebbero già in lavorazione.

Colpa Tuya (secondo film) potrebbe arrivare su Prime Video nel 2024.

Nel frattempo Salani dovrebbe pubblicare i restanti libri della saga, così magari potrete stemperare l’attesa. Al momento trovate disponibile soltanto il primo volume in italiano.

