Ricette facili per la quarantena: acquista i libri di Benedetta Rossi!

La quarantena per l’emergenza Coronavirus che si sta protraendo da ormai quasi due mesi ha spinto in tanti, anzi in tantissimi, a mettersi ai fornelli. Ve l’avevamo raccontato anche qui su Ginger Generation. Sono stati in molti ad aver caricato le proprie ricette su Instagram, dimostrandosi in molti casi dei provetti panificatori.

Ed è proprio il pane uno dei prodotti che più abbiamo visto postato dai nostri amici, insieme a torte e focacce di ogni sorta! Qualche consiglio per ricette “da quarantena” facili in questo senso vi può arrivare da Benedetta Rossi, una delle più grandi “cooking star” di Youtube.

Benedetta Rossi si è trasformata negli ultimi anni un vero e proprio punto di riferimento per il popolo dwl web. La youtuber marchigiana si è fatta conoscere ed apprezzare per il suo sorriso, il suo pollice all’insù finale e per le sue ricette facili e veloci.

Per preparare i manicaretti di Benedetta Rossi non vi serviranno particolari strumenti da cucina, né ingredienti bizzarri. Il punto di forza delle sue ricette è proprio la loro immediatezza e facilità. Benedetta è una persona genuina ed è esattamente questo che le ha permesso di avere il successo fra il pubblico mainstream.

I ricettari di Gustissimo: ecco dove trovare tante altre ricette facili per la quarantena!

Fra le nostre preferite ci sono senza dubbio quella delle lasagne, uno dei confort food di cui tanto abbiamo bisogno in questo periodo così difficile!

Siete pronti a riempire i vostri feed Instagram di foto dei vostri manicaretti? Cosa aspettate? Mettetevi ai fornelli!