Q4: la recensione del libro Fratelli per caso di Matteo Fumagalli

Com’è il libro dei Q4? Vale la pena di comprare la prima opera scritta dedicata alle avventure di Gianmarco Rottaro, Diego Lazzari, Sigh Tanc e Lele Giaccari?

A rispondere a queste e molte altre domande è il noto booktuber Matteo Fumagalli, di cui su Ginger Generation già vi avevamo parlato in questa occasione. Il simpatico e talentuoso Matteo, vero e proprio topo da biblioteca nonché appassionato di trash, ha deciso di mettere mano nelle scorse ore a Fratelli per caso.

Partiamo innanzitutto dalla trama del tanto chiacchierato libro riportata su Amazon:

È come se una mano sconosciuta, enorme, ci avesse preso sparsi, dove eravamo, e ci avesse stretto nel pugno. Uno per tutti, tutti per uno. Non potevamo più scappare. L’amicizia è imprevedibile come l’amore, quando scatta scatta. Il caso ci ha riuniti e non c’è niente che possa separarci.”

Quattro ragazzi divertenti sono meglio di uno. Anche di due. Quei 4 lo sanno bene, appena le loro strade si sono incrociate hanno capito che sta – va succedendo qualcosa di speciale. Sono diventati inseparabili, e hanno cominciato a sognare in grande: da Roma a Milano, dalla loro cameretta alla conquista del mondo intero. Adesso Diego, Gianmarco, Tancredi e Lele condividono un appartamento, i progetti e i sogni dei vent’anni. E in questo libro aprono la porta di casa per svelare alle fan tutti i loro segreti.