Justin Bieber: il nuovo album sta per arrivare, la conferma di Scooter Braun

Una nuova era di Justin Bieber sembra essere ufficialmente alle porte. Da parte dell’artista canadese per il momento non abbiamo conferme a riguardo. Eppure, i classici segnali legati al lancio di un nuovo progetto discografico ci sono già tutti.





Justin Bieber pubblicherà un nuovo disco nel 2020? Ecco cosa sappiamo!

Della possibilità che ci fosse un altro disco in arrivo per Justin vi avevamo già parlato in questa occasione su Ginger Generation.

In pratica, Hollywood Life aveva rivelato in anteprima i piani di Justin per quest’anno. Alla rivista di gossip, un insider vicino all’artista aveva infatti raccontato:

Ha già girato dei video musicali di recente e i suoi fan avranno una grande sorpresa. È un album pop, ma avrà una voce straordinaria, storie incredibili, successi davvero mondiali. La nuova musica arriverà il mese prossimo.

Come qualunque altra indiscrezione, l’avevamo presa con le dovute pinze. Eppure, nelle ultime ore, Justin Bieber e il suo manager hanno deciso di inviarci dei nuovi indizi piuttosto inequivocabili.

Justin, per esempio, ha cambiato la sua bio di Instagram con una serie di misteriosi puntini di sospensione. Nel frattempo, il suo storico manager Scooter Braun ha scritto: “E così si comincia”.

Justin Bieber ha cambiato il suo layout su Twitter con la nuova bio “…” e il suo manager Scooter Braun ha scritto “E COSÌ SI COMINCIA” 😱 👀 👀 pic.twitter.com/0VMPs379Ag — Justin Bieber Italia (@jb__italiancrew) September 4, 2020

Non ci è dato sapere quando, con precisione, Justin rilascerà nuova musica. Alla luce dei fatti e degli indizi, immaginiamo che il primo singolo di questo nuovo corso arriverà molto presto e, in ogni caso, entro la fine del 2020. Almeno per il momento, invece, non diamo così tanto per scontato l’arrivo del seguito di Changes prima della fine dell’anno. Ma il 2020 ci ha ormai abituato alle sorprese, per cui chi lo sa?