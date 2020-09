Continua su Ginger Generation l’approfondimento, ormai quasi quotidiano, con tutti i possibili artisti (cantanti e ballerini) che hanno partecipato ai casting di Amici 20. La trasmissione in partenza questo autunno sta infatti scaldando i motori in queste settimane con i casting. che sono proseguiti per tutta l’estate. Ai provini, a quanto pare, si sarebbe presentato tra gli altri anche Dario Guidi.

Dario Guidi, per gli appassionati di musica in televisione, non è esattamente un volto nuovo. In tempi non sospetti infatti l’artista ha già provato ad entrare in un altro celebre talent show!

Chi è Dario Guidi: ecco tutte le curiosità su di lui

Ad anticipare la sua possibile presenza nel cast di Amici 20 è stata la pagina Amici News. Dario, inoltre, ha risposto nelle scorse ore ad una domanda su Instagram Stories, lasciando intendere di aver provato ad entrare nella scuola. Nella Stories, infatti, Dario Guidi ha incrociato le dita per una sua possibile partecipazione ad Amici, anticipando insomma di averci provato per davvero.

Alcuni di voi potrebbero ricordarsi di Dario Guidi per la sua partecipazione ai casting di X Factor. Il giovane artista si era fatto apprezzare per l’uso dell’arpa come strumento di accompagnamento delle sue performance.

Purtroppo, Dario non era riuscito a passare l’ultima fase, quella degli Home Visit. Fedez aveva infatti deciso di bocciarlo subito prima del passaggio ai live show.

Una piccola curiosità: Dario è felicemente fidanzato! Da diverso tempo infatti Dario pubblica scatti super romantici insieme al compagno, Giorgio Luongo.

Per avere la conferma definitiva della possibile partecipazione di Dario ad Amici 20, in ogni caso, dovremmo aspettare. Sarà soltanto con la fase dei casting (a quanto pare in onda su Italia 1) che sapremo se Dario Guidi avrà effettivamente partecipato ai casting di Amici oppure no!