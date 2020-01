Tiziano Ferro: presto un documentario su Amazon Prime Video

Si intitola semplicemente Ferro il documentario dedicato al cantautore Tiziano Ferro e sarà disponibile su Amazon Prime Video, il servizio di video on demand di Amazon, dal prossimo mese di giugno.

Tiziano Ferro, con un post pubblicato sui social, ha appena confermato le voci che lo vedevano impegnato in un progetto con la piattaforma streaming del colosso americano. Oltre ad aver annunciato l’uscita ha anche rivelato l’immagine che accompagna il documentario che, come si diceva da tempo, sarà dedicato alla voce di Rosso relativo.

Il cantautore, vi ricordiamo, affiancher Amadeus per tutte le cinque serate del Festival di Sanremo. Alla sua prima volta sul palco dell’Ariston, il conduttore ha deciso di essere affiancato da uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano, in un ruolo non ancora del tutto chiaro. Perché il cantautore di Latina sarà sul palco del Teatro Ariston per tutta la manifestazione, in programma dal 4 all’8 febbraio. E sicuramente canterà tutte le cinque sere.

Lo scorso novembre, Tiziano Ferro è ritornato sulle scene musicali, a tre anni di distanza dal suo lavoro precedente, con un album che offre un’istantanea molto nitida della sua crescita personale e artistica, costante negli anni. Ma ora più che mai è il frutto di una raggiunta maturità che si riflette nelle scelte stilistiche, nella composizione e nella scrittura.

L’album in questione è Accetto Miracoli le cui soluzioni musicali sorprendenti e i testi sono capaci di sviscerare un caleidoscopio di emozioni in continua evoluzione. Restituiscono la fotografia di un artista che, alla vigilia dei quarant’anni di età e venti di carriera, cerca e trova nuova ispirazione e nuovi stimoli nelle sue stesse radici musicali, alzando ulteriormente il livello di aspettativa per la propria musica.