Liam Payne: due concerti a Lucca e Roma a luglio 2020 (date e biglietti)

Su Ginger Generation ve l’avevamo anticipato in questa occasione. Liam Payne tornerà molto presto in Italia, questa volta per il suo primo vero concerto da solista! Proprio così: il membro degli One Direction sarà nuovamente gradito ospite del nostro paese in due occasioni, il prossimo 19 luglio a Lucca e a il 20 luglio al Rock in Roma!

Ad aprire entrambi di concerti sarà Elodie, fresca di partecipazione del Festival di Sanremo 2020!

Si tratterà dunque questo il debutto live di Liam Payne nel nostro paese, dopo il successo dei grandi concerti negli stadi insieme ai nostri adorati One Direction. Liam non si era infatti mai esibito prima d’ora nel nostro paese in solitaria e, più in generale, non era ancora partito in tour tutto da solo.

Sarà dunque questa la prima volta in cui avremo la possibilità di ascoltare dal vivo i singoli solisti di Liam Payne. Come ricorderete, infatti, nel 2016 Liam ha firmato un contratto con la Capitol Records. Nel maggio 2017 ha pubblica Strip that down, il suo primo singolo solista co-firmato da Ed Sheeran. Nel gennaio 2018 insieme a Rita Ora ha inciso “For you”, canzone inclusa nella colonna sonora del film ‘Cinquanta sfumature di rosso’. Il nuovo EP di Liam, FIRST TIME esce il 24 agosto del 2018. L’EP è caratterizzato da quattro nuove canzoni tra cui il singolo omonimo, interpretato insieme al rapper French Montana.

Lo scorso dicembre Liam ha pubblicato il suo primo disco solista, intitolato LP1. Al suo interno troviamo un totale di 17 canzoni fra cui Stack it up, in coppia con A boogie with da hoodie.

Qui sotto, a proposito, trovate il Ginger podcast dovee vi abbiamo fatto la recensione dell’album!

I biglietti dei concerti di Liam Payne

Vi informiamo che i biglietti per i due prossimi concerti di Liam Payne in Italia saranno disponibili in prevendita esclusiva a partire dalla ore 10 del 12 febbraio su http://dalessandroegalli.com e http://ticketone.it . La prevendita generale, invece, aprirà su tutte le restanti piattaforme autorizzate dalle ore 10 del 15 febbraio!