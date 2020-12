Post Malone e Justin Bieber: concerti in streaming per Capodanno 2021!

Post Malone e Justin Bieber sono due degli artisti che terranno per questo Capodanno 2021 concerti in diretta streaming per i loro fan. I due cantanti ci regaleranno dei live davvero molto speciali con i quali daremo il via al nuovo anno nel migliore modo possibile. Ci lasceremo così alle spalle un 2020 orribile per guardare al 2021 con un po’ di leggerezza e tanta buona musica.

Post Malone e Justin Bieber: ecco dove seguire i loro concerti in diretta streaming per Capodanno

Post Malone torna a collaborare con Budlight per uno speciale live show. Il concerto si terrà a New York e sarà trasmesso a questo link e vedrà la partecipazione, oltre a Posty, di molti altri artisti. All’evento parteciperanno infatti anche Steve Aoki, Saweetie, Sebastian Yatra e Jack Harlow. Questo concerto potrà vantare Lilly Singh e Matt Steffanina in veste di presentatori.

Justin Bieber, dal canto suo, ci regalerà un live in collaborazione con T Mobile. Le belle notizie non finiscono qui. Per l’occasione, Justin ha deciso di farci una sorpresa molto speciale. Justin presenterà infatti a New York nel corso del suo concerto di Capodanno il suo nuovo singolo Anyone.

Anyone l’abbiamo sentita, seppure solo per qualche secondo, durante una recente diretta su Instagram ricondivisa dallo stesso Justin via Twitter.

Anche in Italia, in ogni caso, avremo la possibilità di seguire un concerto di Capodanno in streaming. Andrà in scena a partire dalle ore 22 l’evento Oltre Tutto. Al live parteciperanno fra gli altri Elodie e Diodato. La diretta dell’evento la potrete seguire cliccando qui.