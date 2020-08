Random: audio e testo di Nudi nel letto, il nuovo singolo

Dopo il successo dell’Ep Montagne Russe e dei singoli certificati platino Rossetto e Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa, il giovane artista dal successo inarrestabile Random torna a emozionare i suoi fan con il nuovo singolo Nudi nel letto, da oggi, venerdì 28 agosto, disponibile in radio e in digitale! Ecco l’audio e il testo del brano (fonte Angolotesti.it).

Audio di Nudi nel letto di Random

Testo di Nudi nel letto di Random

E ripenso che eravamo in un buco ed adesso

Coi pensieri ormai nudi nel letto

Tra un po’ amore ci arrivo, promesso

Ma nel frattempo io ci ripenso

A me e te quando non c’era un euro

Alle cose che non ti ho mai detto

E accadrà che l’ho scritto sul petto

Sul petto

Ci vuole solo tempo

Io quanto ne ho perso

Noi che abbiamo il tempo

Ci puoi fare poco quando il fuoco è spento

Ci vuole solo tempo

Io quanto ne ho perso

Noi che abbiamo il tempo

Ci puoi fare poco quando il fuoco è spento

E non ti vedo

Però ti osservo

O non ci fai caso

Io sto nel mio angolo

Ti amo ma non te lo dirò mai

So che mi pensi e questa notte

questa notte mi avrai

Se ti va andiamo a casa

Che non resisto più

Che qui mi manca l’aria

Torna se ci sei tu

E no, non cambio strada

Rimane questa qua

Per quanto poi si vedrà

E ripenso che eravamo in un buco ed adesso

Coi pensieri ormai nudi nel letto

Tra un po’ amore ci arrivo, promesso

Ma nel frattempo io ci ripenso

A me e te quando non c’era un euro

Alle cose che non ti ho mai detto

E accadrà che l’ho scritto sul petto

Sul petto

Ci vuole solo tempo