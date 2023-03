Laura Pausini – Davanti a noi: video, testo e significato della canzone

Davanti a noi è il titolo della canzone che Laura Pausini ha scritto e cantato per realizzare il video del suo matrimonio con Paolo Carta, chitarrista e produttore discografico.

La cerimonia è stata celebrata a sorpresa e in presenza di pochi intimi a Solarolo (RA) in Romagna, il 21 marzo 2023.

Ecco il video di Davanti a noi

Testo della canzone

Finalmente io davanti a te

a prometterti che c’è

più di un altro anniversario

e più profondo di com’è

Fa’ che non ti chieda mai spazi di tranquillità

tu che levi voce all’ovvio e fiato alla banalità

E che non mi basti mai

il tuo indice sul cuore

quando hai cura dei miei limiti e anche delle mie paure

io mi siedo accanto a te

per lasciarti l’orizzonte

sempre libero di scegliere la rotta che hai di fronte

Tanto non so andare via

dai tuoi occhi visionari che non temono il futuro

e corse fuori dai binari

ed infatti resto qui a sfinirti di presente, a dormire quasi niente

che mi accompagni oltre quel che vedo e che non so

Finalmente tu davanti a me

a promettermi che c’è tutto il tempo che possiamo per il tempo che ce n’è

fino a che mi chiederai tutto quello che so dare

avrò cura dei tuoi limiti e anche delle tue paure

e ti siedi accanto a me

per lasciarmi l’orizzonte

sempre liberi di scegliere una rotta differente

non ti lascio andare via dai miei occhi visionari che non temono il futuro

e giorni straordinari

Che ogni tua promessa sia la mia, in salute e in malattia

c’è già tutto ciò che vuoi

Davanti a noi

Il significato di Davanti a noi

Il nuovo inedito di Laura Pausini è una dedica d’amore, una promessa di vita insieme dopo i diciotto anni di fidanzamento della cantante con Paolo con cui ha ha una bambina di dieci anni, Paola.