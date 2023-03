Nikolai di Shadow and Bone come Tony Stark secondo Patrick Gibson

Shadow and Bone 2 è finalmente disponibile su Netflix dal 16 marzo. Abbiamo già visto la serie e qui trovate la nostra opinione positiva in merito. Tra i personaggi che più abbiamo amato troverete Nikolai. In occasione del debutto della serie tv il cast ha rilasciato diverse interviste ed ai microfoni di Entertainment Weekly si è pronunciato Patrick Gibson, l’interprete proprio di Nikolai, il quale ha rivelato che secondo lui il principe di Ravka assomiglia tanto a Tony Stark.

Shadow and Bone: Nikolai come Tony Stark per Patrick Gibson

Intervistato per l’uscita della terza stagione, l’attore che pressa il volto a Nikolai si è espresso sulla dualità del personaggio ed ha definito Sturmhond davvero simile a Tony Stark. Il corsaro è così sicuro di sé, quasi arrogante e presuntuoso a volte. Nikolai, invece, è vulnerabile.

Nella nuova stagione della serie Netflix l’attore dovrà cercare di gestire al meglio questi due lati del personaggio, ha cercato di combinarli e svilupparli come ricenava opportuno. Ha anche ammesso che il fatto che un personaggio inventi un altro personaggio per se stesso è il motivo che che l’ha spinto a fare il provino per il ruolo.

Secondo Patrick: “Per ottenere le cose che vuole, penso che Nikolai debba compartimentare queste due persone ed essere qualcun altro come Sturmhond. Il corsaro permette a Nikolai di fare certe cose e comportarsi in modi che non avrebbe il coraggio di fare – o il permesso di fare – come Nikolai.”

Se avete apprezzato il personaggio di Nikolai nei romanzi di Leigh Bardugo sono certa che troverete soddisfacente anche l’interpretazione di Patrick Gibson. L’attore ha davvero certo di interpretare al meglio il complesso e sfaccettato personaggio. Merita sicuramente la vostra attenzione.

Vi lascio il trailer di Shadow and Bone 2

