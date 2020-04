Estate 2020: dove andare in vacanza finita la quarantena? Fai il test!

L’estate 2020, inutile che ce lo nascondiamo, sarà molto diversa da tutte le altre. L’emergenza Coronavirus, la crisi sanitaria e la relativa quarantena stanno cambiando e cambieranno di certo molte delle nostre abitudini. Fra cui, ovviamente, quelle legate ai viaggi.

Viene davvero molto difficile pensare che, perlomeno nel 2020, sarà ancora possibile viaggiare anche all’estero. Alla luce della crisi economica legata all’emergenza, inoltre, sono in molti gli esperti del settore ad aver consigliato agli italiani di passare le ferie del nostro paese.

In questa occasione su Ginger Generation vi abbiamo spiegato quali potrebbero essere le opzioni per viaggiare in sicurezza da qui ai prossimi mesi e anni. Qui invece vi proponiamo un test per aiutarvi a scoprire quale potrebbe essere l’opzione migliore per passare le vostre vacanze in Italia!

Se poteste prendere un volo per l’estero ora come ora scegliereste:

A – Il Messico

B – L’Egitto

C – L’Australia

D – Ho paura di volare, rimango volentieri in Italia!

Il monumento più bello del mondo per voi è:

A -La Tour Eiffel

B – La Muraglia Cinese

C – Le Piramidi

D – Il Colosseo

Quale paese NON siete interessati a visitare?

A – La Russia

B – Il Giappone

C – Gli Emirati Arabi Uniti

D – Il mondo è bello ovunque! Impossibile scegliere!

Il vostro mezzo di trasporto preferito:

A – L’aereo

B – Il treno

C – La macchina

D – Se potessi mi muoverei ovunque a piedi o in bicicletta!

La cucina etnica che vi piace di più è:

A – La cucina cinese

B – La cucina giapponese

C – La cucina indiana

D – La cucina marocchina

Quando siete in viaggio:

A – Vi muovete solo ed esclusivamente con Google Maps e il navigatore satellitare

B – Scoprite posti nuovi camminando in giro senza una meta precisa

C – Siete sempre in compagnia e vi fate trascinare e condurre da chi ne sa più di voi

D – Usate la cara vecchia mappa pieghevole!

Risultati





Maggioranza di A: La tua estate 2020 la passerai….in una località di mare!

Dalla Sardegna alla Sicilia, passando per la Riviera Romagnola o le spiagge meno battute di Marche o dell’Abruzzo, avete davvero l’imbarazzo della scelta!

Maggioranza di B: La tua estate 2020 la passerai….in montagna!

Camminate in relax in mezzo ai boschi, temperature miti, ottimo cibo, panorami mozzafiato: le cime della Alpi e degli Appennini fanno assolutamente al caso tuo!

Maggioranza di C: la tua estate 2020 la passerai…nelle città d’arte!

Il panorama artistico e culturale del nostro paese è pressoché infinito. Di fronte a te hai due scenari: visitare le grandi città turistiche come Roma, Milano, Napoli, Palermo, Venezia o Firenze oppure fare una capatina in luoghi meno “mainstream” ma altrettanto suggestivi come Lucca, Volterra, Lecce….

Maggioranza di D: questa estate la passerai…a chilometro 0!

Alla luce di ciò che è successo, è del tutto normale avere un po’ più paura del solito a viaggiare e spostarsi. Questo non significa che, con le dovute precauzioni, saremo per forza di cose costretti in casa! La tua vacanza, in ogni caso, si potrebbe risolvere benissimo senza dover per forza di cose macinare chilometri e chilometri. Il territorio italiano è bello perché è ricco di storia e di risorse ad ogni angolo. Riscoprite gli angoli nascosti delle vostre città e dei vostri borghi, le storie che non vi hanno mai raccontato, fate ricerche e troverete di certo tante meraviglie anche dietro casa. A volte basta davvero così poco!