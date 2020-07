Congratulazioni ai nostri amati BTS, che nelle scorse ore hanno infranto un altro (per non dire l’ennesimo!) record! Black Swan, uno dei loro ultimi singoli, è ufficialmente la canzone più venduta in formato digitale al mondo! Il pezzo, primo singolo ufficiale estratto dal disco Map of the soul: 7 ha raggiunto la numero uno in ben 103 paesi!

Con questo nuovo primato, i BTS sono riusciti a battere una concorrente davvero d’eccezione. Stiamo parlando della straordinaria Adele, che con il suo celebre pezzo Hello si è “fermata” a 102 paesi. Il pezzo, primo estratto dal fortunatissimo disco 25, come ricorderete è uscito nel 2015. I BTS, insomma, sono stati capaci di frantumare un record che resisteva da ben 5 anni!





La notizia, fra le altre cose, è finita persino al TG1. Poche ore fa su uno dei più importanti telegiornali italiani è andato in onda un servizio dedicato ai ragazzi nel quale la redazione rendeva omaggio anche all’Army. Il successo dei BTS è infatti legato anche e soprattutto all'”esercito più pacifico che c’è”, un fandom potentissimo che da 7 anni segue i ragazzi con una fedeltà e trasporto commoventi.



Nello stesso servizio, che potete recuperare qui sotto, il TG1 ha inoltre parlato del Bang Bang Con, l’evento che lo scorso 12 giugno ha visto collegarsi oltre 750 mila persone da tutto il mondo.

Ecco il video del servizio del TG1 dedicato ai BTS e a Black Swan!

Qui sotto potete recuperare invece il suggestivo video ufficiale di Black Swan!