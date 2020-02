Paolo Palumbo presenta Io sono con Paolo a Sanremo 2020 (video)

Uno dei momenti più toccanti in assoluto, se non il più toccante, del Festival di Sanremo 2020 è stato senza ombra di dubbio quello dedicato a Paolo Palumbo.

La storia di Paolo Palumbo è quella di un giovane ragazzo che da poco tempo ha scoperto di essere affetto di Sclerosi Laterale Amiotrofica, anche conosciuta come SLA. La malattia è di natura degenerativa e porta ad un lento ed inesorabile deterioramento del sistema nervoso e che conduce ad una quasi totale paralisi.

Paolo, prima della malattia, era uno chef affermato e pieno di sogni. Purtroppo, un giorno tutto è cambiato, con la peggiore delle diagnosi possibili. Nonostante tutto, Paolo non ha mai smesso di arrendersi e di far sentire la sua voce, persino con un pizzico di autoironia.

Qui sotto trovate il video dell’esibizione di Paolo Palumbo al Festival di Sanremo 2020!

Sanremo 2020 - Christian Pintus e Paolo Palumbo: "Io sono Paolo"

Paolo Palumbo, di recente, si è impegnato in tantissimi progetti per sensibilizzare le persone sul tema della SLA. Per parlare dei diritti dei disabili, il giovane ha avuto l’occasione di incontrare l’ex presidente degli USAin occasione del Seeds & Chips Global Food Innovation Summit. Al politico Paolo Palumbo ha consegnato il libro Sapori a colori.

Sul palco dell’Ariston, oltre a raccontare la sua storia con un discorso che ci ha emozionati tantissimo, Paolo ha anche cantato il suo pezzo in compagnia del rapper Christian Pintus. Il brano era stato presentato in gara ad Amadeus nella Sezione Giovani, che alla fine purtroppo ha deciso di scartarlo.

Paolo è un vero esempio, per tutti noi. Il 22enne ci ha dimostrato come possa esserci voglia di combattere anche nelle situazioni più tragiche. In questo senso, lo chef è un esempio per chiunque si trovi di fronte a delle difficoltà che appaiono insormontabili. Siamo davvero molto felici che Paolo abbia avuto la sua occasione a questo Festival!