Outer Banks 2 ci sarà! Netflix annuncia ufficialmente il rinnovo

Il rinnovo di Outer Banks era nell’aria ma ieri Netflix lo ha reso ufficiale. Il creatore aveva già dichiarato di avere in mente una storia di quattro o cinque stagione quindi l’annuncio è solo una formalità. Il pubblico avrà perciò la possibilità di tornare a vivere avventure e cacce al tesoro insieme a John B (Chase Stokes) e al suo gruppo di amici.

Il finale della prima stagione di Outer Banks (leggi la recensione qui) aveva lasciato il pubblico con un grande cliffhanger. Nella seconda stagione di Outer Banks rivedremo il cast della prima e probabilmente ci saranno delle new entry per mandare avanti la storia. Nel finale Sarah e John B riescono a fuggire alla polizia e sembrano diretti alle Bahamas. Sulle quelle isole paradisiache infatti Ward Cameron, il perfido padre della ragazza, ha nascosto il denaro appartenente a John.

Il creatore della serie Netflix aveva dato qualche anticipazioni a EW. Almeno una parte di Outer Banks 2 si svolgerà alle Bahamas, ma tornerà anche negli Outer Banks perché è quella la nostra casa spirituale. Quindi torneremo nella location originale piuttosto velocemente, sono certo. Tuttavia, ci sarà sicuramente un episodio o due con un po’ di Bahamas al suo interno. Ward è un personaggio molto scaltro ed estremamente sfuggente.

Inoltre, è disposto a manipolare la verità facendo qualsiasi cosa per farci impazzire e impedire che ci sia giustizia. Credo che manterremo la stessa rotta ancora a lungo nella seconda stagione. Poi, introdurremo anche nuovi personaggi negativi, quindi la storia si allargherà un po’ di più nel corso della stagione 2.

Ecco l’annuncio del rinnovo di sui social:

Outer Banks has been renewed for Season 2! pic.twitter.com/01Irbq79Xi

— Netflix (@netflix) July 24, 2020