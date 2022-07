Only Murders In The Building rinnovato per la terza stagione: curiosità, Emmy Awards e tanto altro

La seconda stagione sta andando in onda in queste settimane ma già ci sono delle buone notizie per i fan di Only Murders In The Building. La serie è stata, infatti, rinnovata per la sua terza stagione!

A confermarlo è stata la stessa Selena Gomez, che nella serie interpreta Mabel insieme al profilo Instagram ufficiale della serie in onda su Disney+!

L’annuncio

Con un simpatico messaggio apparso sui social, è stata confermata l’arrivo della terza stagione. Con tutta probabilità se ne parlerà il prossimo anno, così come già successo per le precedenti due stagioni, giunte a noi nel periodo estivo.

La seconda stagione di Only Murders In The Building

Mentre potete gustarvi i primi episodi della seconda stagione in streaming, facciamo un po’ il punto della situazione su dove eravamo rimasti.

Un caso risolto e un nuovo omicidio si è appena compiuto all’Arconia, quello di Bunny Folger, il cui corpo viene ritrovato da Mabel. I tre protagonisti vengono sul momento accusati del suo omicidio e continuano a essere nel mirino della pubblica opinione. Riusciranno a riscattarsi raccontando la loro verità?

In questa avvincente seconda stagione sono già tanti i punti oscuri e i misteri che continuano a circondare l’Arconia e i suoi inquilini. Il loro podcast sarà sufficiente a svelare cosa si cela dietro l’ennesimo omicidio?

Only Murders In The Building candidato agli Emmy

Tra le belle notizie c’è anche la candidatura della serie ai prossimi Emmy Awards. OMITB è stata infatti candidata per ben 17 premi!

Tra questi il premio come Outstanding Lead Actor per Steve Martin e Martin Short, Outstanding Guest Actress per Jane Lynch e Outstanding Guest Actor per Nathan Lane. La serie è stata candidata anche come Outstanding Comedy Series.

Nessuna nomination invece per la nostra Selena Gomez.