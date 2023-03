È un sogno o è la realtà?! Selena Gomez si sposa? No, purtroppo la situazione è ben più complicata rispetto a ciò che le immagini lasciano pensare. Selena Gomez ieri a New York girava per la città vestita in abito da sposa. Peccato che la famosa cantante e attrice non stesse per convolare davvero a nozze. Selena ha indossato uno splendido vestito da sposa per alcune scene della terza stagione di Only Murders in the Building, le cui riprese sono attualmente in corso.

Purtroppo non sappiamo se nella serie tv il personaggio di Selena, Mabel, si sposerà davvero oppure se si tratta di un’altra delle solite folli missioni del trio protagonista dello show Disney. Per scoprirlo dobbiamo attendere il rilascio della nuova stagione di Only Murders in the Building previsto a breve ma ancora senza data ufficiale.

Ecco le foto di Selena Gomez in abito da sposa sul set di Only Murders in the Building 3:

but it's over

then you're drivin' me home

and it kinda comes out as I get up to go

you kiss me in your car

and it feels like the start of a movie I've seen before

BUT IT'S NOT REAL

AND YOU DON'T EXIST pic.twitter.com/Z7fjoiFdXg — Only Murders in the Building 🕵🏻‍♀️ 🕵🏻‍♂️ (@OnlyMurdersHulu) March 21, 2023

Il profilo ufficiale delle serie cita la famosa canzone (Ceilings di Lizzy McAlpine) virale su TikTok alludendo proprio al fatto che Selena non stia per sposarsi nella vita vera.

Nel cast di Only Murders in the Building 3 oltre agli storici Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short vedremo anche: Jesse Williams, Paul Rudd e Meryl Streep.

