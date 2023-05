Mare Fuori 4: iniziate le riprese a Napoli della nuova stagione

I ragazzi dell’IMP di Napoli stanno per tornare! Dopo lo straordinario successo che ha segnato le prime tre stagioni della serie iniziano oggi le riprese della quarta stagione di Mare Fuori 4.

La conferma del rinnovo era arrivata dalla direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati in un’intervista rilasciata a Tivù (numero di aprile 2022); la produzione e la fase di casting, invece, è iniziata a Marzo 2023, mentre oggi abbiamo avuto l’annuncio dalla casa di produzione Picomedia che sono iniziate le riprese.

Il cast è tornato a girare a Napoli, diretto nuovamente da Ivan Silvestrini. La serie, una coproduzione Rai Fiction – Picomedia e prodotta da Roberto Sessa, è nata da un’idea di Cristiana Farina scritta con Maurizio Careddu.

Non ci sono state ancora conferme sul cast ufficiale, quello che sappiamo con certezza, però, è che Carolina Crescentini (Paola Vinci, la direttrice del carcere minorile di Napoli) ha deciso di lasciare la popolarissima serie dopo la terza stagione; l’attrice, infatti, ha commentato l’addio:

Grazie per questa avventura meravigliosa. Mi mancherete tantissimo. Grazie Cristiana Farina e Maurizio Careddu per questo personaggio unico. Grazie amici miei per avermi insegnato tanto. Mi mancherete tantissimo. Grazie Carmine Elia, Milena Cocozza e Ivan Silvestrini per esservi fidati di me. Grazie per quel provino, grazie Napoli per avermi fatto sentire a casa. E grazie pubblico meraviglioso per avermi scaldato il cuore. Ciao Paola, salutami Ancona. Paola Vinci lascia l’Ipm.