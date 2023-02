Ant-Man and The Wasp: Quantumania: la recensione del film

Ant-Man and The Wasp: Quantumania è arrivato al cinema traghettando il Marvel Cinematic Universe nella tanto attesa Fase 5. Un film sicuramente di passaggio ma che presenta al pubblico un nuovo villain su cui si poggeranno tutti i prossimi episodi, oltre che una divertente avventura familiare.

Benvenuti nella Fase 5

Spesso si dice che si deve partire dai dettagli e, non è un caso, che dopo la Fase 4 – considerata da pubblico e critica la più fiacca dell’MCU, la Marvel sia ripartita dal suo eroe più “piccolo”. Un uomo qualunque che, come abbiamo visto, è stato in grado di fare la differenza e quindi il più indicato per accompagnare il pubblico per mano in momento completamente nuovo.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania ricerca le sue radici negli avvenimenti precedenti ma si proietta al futuro presentando un mondo molto cambiato e in cui un nuovo villain incombe. Proprio qui Scott, alle prese con un ritrovato ruolo di padre di una figlia cresciuta e una famiglia allargata, dovrà vedersela per la prima volta con Kang il super cattivo destinato a prendere il posto di Thanos nelle prossime avventure dell’MCU.

Un film di passaggio ma in cui in cui la parola chiave è famiglia, un concetto che nei film di Ant-Man non è mai mancato sin dall’inizio, e che anche stavolta si accompagna a una buona di humor e adrenalina soprattutto grazie al personaggio di Jonathan Mayors.

Il suo Kang il Conquistatore, la nuova minaccia che incombe sul mondo, è la risposta dell’MCU al post Blip e ovviamente viene visto da tutti come colui che dovrebbe (o potrebbe) rilanciare il franchise dopo i deludenti risultati della Fase 4.

Ombroso e misterioso, Kang (che era già apparso in Loki) è una creatura dalle molteplici identità e legata a doppio filo al Multiverso. Una figura ancora avvolta nel mistero e che non vediamo l’ora di rivedere.

A proposito di Ant-Man and The Wasp: Quantumania

Nel film, che dà ufficialmente il via alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, i Super Eroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano per continuare le loro avventure come Ant-Man e The Wasp. Insieme ai genitori di Hope, Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un’avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile. Jonathan Majors si unisce al cast nel ruolo di Kang. Peyton Reed torna alla regia, mentre Kevin Feige e Stephen Broussard sono i produttori.