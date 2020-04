Come saprete si sta tenendo il One World Together At Home, il più grande evento internazionale di musica durante l’emergenza Coronavirus organizzato da Global Citizen.

Lo spettacolo, già iniziato in streaming dalle 20 di sera (ore italiane), avrà un vero e proprio show a partire dalle ore 2 con tantissimi ospiti. Tra questi anche il cantautore italiano Zucchero “Sugar” Fornaciari e il cantante di lirica Bocelli che hanno partecipanto insieme ad altri artisti di fama mondiale tra cui Lady Gaga, Elton John, Paul McCartney, Stevie Wonder, Chris Martin, Eddie Vedder, John Legend, Lizzo, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong dei Green Day, Keith Urban, Lang Lang, Michael Bublè ma anche Taylor Swift e alcuni membri degli One Direction. Insomma, un cast davvero ricco che comprende anche tantissime altre star del panorama musica mondiale.

Lo spettacolo andrà in onda anche sul canale italiano Rai 1 e sarà condotto da Ema Stokholma che ha condiviso in anteprima quella che è la scaletta ufficiale dell’evento! Trovate altre info sull’evento seguendo l’hashtag #TogetherAtHome.

Ecco la scaletta One World Together At Home e l’ordine delle performance

A continuare dopo l’anteprima sarà Lady Gaga, che aprirà la serie di performance dal vivo con Smile. Sono davvero tantissimi gli artisti che si esibiranno dopo di lei, madrina e ideatrice di questo evento che ha coinvolto tutto il mondo non solo di artisti. Un modo per ringraziare quello che le persone come medici, infermieri e cassieri dei supermercati, ma anche le forze dell’ordine, stanno svolgendo in questo momento. Ecco l’ordine a seguire:

Lady Gaga (Smile di Nat King Cole)

Stevie Wonder

Paul McCartney

Kacey Musgraves

Elton John

Maluma

Camila Cabello e Shawn Mendes

Eddie Vedder

Lizzo

The Rolling Stones

Keith Urban

Burna Boy

Jennifer Lopez

John Legend

Billie Joe Armstrong

Billie Eilish

Taylor Swift

Lady Gaga e Andrea Bocelli (The Prayer)