Khaby Lame nella cover di In da Ghetto, il nuovo singolo di J Balvin

Tutti vogliono Khaby Lame: dopo i suoi ultimi traguardi c’è da scommettere che il giovane verrà conteso in ogni ambito possibile immaginabile. Il primo è quello della musica, anche se soltanto in senso lato. Khaby è infatti sulla copertina di In da Ghetto, il nuovo singolo di J Balvin in collaborazione con dj Skrillex.

Sulla cover del brano c’è proprio lui, con l’espressione di chi ci è finito quasi per caso. Per lanciare il brano, inoltre, la star colombiana ha pubblicato su Instagram un breve video in cui il tiktoker scorre sul suo telefono una serie di cover, fino ad imbattersi nel suo posato.

A questo punto la domanda sorge spontanea: Khaby canterà? La risposta più sensata è ovviamente no: non solo non è un cantante, ma il punto forte di Khaby è senza dubbio saper intrattenere senza usare la voce. Nessuno però può escludere del tutto un suo cameo nella canzone, anche solo qualche parola appena accennata dal giovane di origini senegalesi.

A soli 21 anni il giovane che vive a Torino Khaby Lame è da poco diventato il terzo tiktoker più seguito al mondo, affiancando così Bella Poarch.

Nei giorni scorsi, il tiktoker ha infatti raggiunto quota 73.2 milioni di follower sulla piattaforma (che nel frattempo sono diventati 79.1). Davanti a lui, dunque, ci sono solo Charli D’Amelio e Addison Rae.

A poche ore di distanza da questa notizia, però, ne ha fatto seguito un’altra, altrettanto stupefacente. Come ormai tutti saprete, Khaby è ora anche il ragazzo che vive sul territorio italiano ad avere più follower al mondo su Instagram e questo significa che ha superato il record finora detenuto da Chiara Ferragni (ecco come ha commentato questo traguardo).