Continuiamo a parlare degli One Direction e della loro tanto attesa reunion per il decennale. Nelle scorse ore, Liam Payne (sempre lui!) ha rivelato un ulteriore dettaglio sul progetto, confermando di fatto quello di cui già si parla da tempo.





La reunion degli One Direction nel 2020, insomma, si farà. Resta soltanto da capire in che modalità, considerata l’emergenza Coronavirus. Ma il prossimo luglio potrebbe essere (il condizionale è d’obbligo) il mese in cui il sogno delle directioner si realizzerà.

Ecco cos’ha raccontato Liam Payne sulla reunion degli One Direction!

Come saprete, qualche giorno fa Liam Payne ha pubblicato Midnight insieme al dj scandinavo Alesso. In una live chat Instagram con il producer, Liam ha rivelato di aver creato, di recente, una chat di gruppo con i ragazzi.

In questa chat, in particolare, Liam ha ricevuto una ramanzina da parte di Louis Tomlinson per aver rivelato “troppe informazioni”. Qualche giorno fa, infatti, Liam ha raccontato al The Sun di avere un progetto in mente per il ritorno della band.

Le modalità e le tempistiche, in ogni caso, restano a noi sconosciute. Scopriremo cosa i membri degli One Direction hanno in serbo per noi soltanto nei prossimi mesi.

Qui sotto trovate il video in cui Liam ha parlato della chat di gruppo dei 1D!

🚨@LiamPayne confirms a One Direction reunion is in the works, reveals @Louis_Tomlinson ‘told him off’ for saying too much: “We’ve been trying to arrange the first group facetime with the boys. You [Alesso] can come fill in for Zayn.” pic.twitter.com/lOd768XOZG — Pop Crave (@PopCrave) April 19, 2020

Nel video live, Liam ha scherzosamente chiesto ad Alesso di sostituire Zayn. L’ex membro della band, si dice, sarà comunque parte del progetto legato alla reunion del gruppo.

Come vi abbiamo raccontato qui su Ginger Generation, infatti, tutti gli indizi lasciano intendere che Zayn abbia fatto pace con i suoi ex colleghi.