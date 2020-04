Pretty Little Liars reboot asiatico: Ecco il trailer ufficiale! (VIDEO)

Pretty Little Liars è stata tra le serie più seguite (con odio e amore) degli ultimi anni. Il recente spin-off The perfecionists con Sofia Carson non è stato rinnovato per una seconda stagione (leggi i dettagli qui). Tuttavia, come già vi avevamo raccontato dall’Asia è in arrivo un reboot. Viu ha diffuso in questi giorni il primo trailer ufficiale. Ecco i dettagli e il video!

Il remake asiatico di Pretty Little Liars nasce grazie a una collaborazione tra Warner Bros e la società di streaming Viu. Questo nuovo progetto avrà una trama simile alla serie originale creata da Marlene King. La location scelta per le riprese è Bali e la lingua ufficiale sarà infatti l’indonesiano. Rosewood sarà sostituita dalla città immaginaria di Amerta. In regia troviamo Emil Heradi (The night bus).

Il cast principale è composto da Anya Geraldine ovvero Hanna, Eyka Farhana sarà Ema. Troviamo poi Valerie Thomas come Sabrina, Shindy Huang rivestire il ruolo di Aria e Yuki Kato vestirà i panni di Aliss. Nel trailer le nuove liars asiatiche ricordano molto quelle originali nel raccontare le bugie dietro un omicidio. Da quanto capiamo il fatto è avvenuto durante una festa.

Ritroviamo poi i look in nero perfetti per i funerali, eventi all’ordine del giorno. Intrecci amorosi, bugie, reati, moda e tanti colpi di scena perchè chiunque è sospetto. Quando le quattro amiche ricevono i messaggi del misterioso A rimane una sola domanda: Pronti a tornare a Rosewood? La serie sarà disponibile dal 22 aprile e i primi 3 episodi saranno gratis.

Ecco l’annuncio di Pretty Little Liars su Viu e il trailer:

Pretty Little Liars Trailer | Viu Original | Coming Soon

