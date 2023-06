XO, KITTY 2: la serie di Jenny Han è stata rinnovata per una seconda stagione

Le serie di Jenny Han non deludono le aspettative e così Xo, Kitty viene rinnovata per una seconda stagione. A dare il lieto annuncio è l’autrice e creatrice della serie assieme a Netflix, mediante i profili social della serie tv. Tenetevi pronti Xo, Kitty 2 non tarderà tanto ad arrivare.

Ecco l’annuncio di Xo, Kitty 2:

pssst… XO, Kitty has been renewed for Season 2!!! Pass it on pic.twitter.com/YLOVaZ1QpU — Netflix (@netflix) June 14, 2023

Xo, Kitty: tutto quello che dovete sapere sulla serie

La trama della nuova serie Netflix

XO, Kitty è una serie spin-off che andrà ad espandere l’universo del film da cui trae le origini: To All the Boys, la trilogia cinematografica firmata Netflix e basata sull’omonima serie di Jenny Han). La protagonista della serie è Kitty Song Covey, la sorella minore di Lara Jean e adolescente convinta di conoscere tutto quello che c’è da sapere sull’amore. L’avevamo lasciata innamorata di un ragazzo conosciuto durante la vacanza di famiglia in Corea del Sud nel terzo film della saga. Con lo stesso ragazzo Kitty aveva mantenuto i contatti, sentendosi tramite messaggi.

Quando raggiungere l’altra parte del mondo per ricongiungersi con il suo fidanzato a distanza, Kitty si rende conto velocemente che le relazioni sono molto più complicate quando ad essere in gioco è il tuo cuore e non quello della sorella.

Il cast di Xo, Kitty

La protagonista sarà ancora una volta interpretata da Anna Cathcart, così come John Corbettritorna a vestire i panni del padre di famiglia e Sarayu Blue quelli di Trina. Anche per il ruolo di Dae, il fidanzato di Kitty, ritorna Minyeong Choi. Il resto del cast è composto da: Gia Kim (Yuri), Sang Heon Lee (Min Ho), Anthony Keyvan (Q), Peter Thurnwald (Alex), Yunjin Kim (Jina), Michael K Lee (Professor Lee), Jocelyn Shelfo (Madison) e Regan Aliyah (Juliana). Jenny Han figura come co-ideatrice e showrunner della serie assieme a Sascha Rothchild.