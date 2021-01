Anche se noi di Ginger Generation la seguiamo ormai da diverso tempo, è arrivato il caso di dirlo: è nata una stella! Olivia Rodrigo sta battendo qualunque record possibile ed immaginabile con la sua Drivers License e noi non potremmo esserne più felici!

High School Musical The Musical La Serie - Intervista a Joshua Bassett, Olivia Rodrigo e Tim Federle

In pochissimi giorni, Olvia Rodrigo ha infranto un primato dopo l'altro. Drivers Licence ha svettato al primo posto della classifica mondiale di Spotify, Apple e Amazon (dove ha già totalizzato oltre 26.8 milioni di streaming.





In brevissimo tempo, Olivia è diventata la next big thing della musica americana. Olivia, che è anche autrice del pezzo, aveva svelato la scorsa estate una clip del brano su Instagram e la risposta dei suoi fan era stata talmente incredibile da spingerla ad entrare in studio con il producer (e co-autore) Dan Nigro (Lewis Capaldi, Carly Rae Jepsen) per ultimare il pezzo.

Grazie al sostegno di fan vecchi e nuovi Olivia Rodrigo ha già portato a casa un record significativo: secondo Spotify ha totalizzato in un solo giorno più di qualunque altra artista femminile e più di quello che avevano fatto due re delle classifiche come Justin Bieber e Ed Sheeran con “I don’t care”.

Del brano è disponibile anche il video ufficiale, diretto da Matthew Dillon Cohen Il video, che in meno di una settimana ha già totalizzato quasi 28 milioni di view, è un ritratto vivido di Olivia Rodrigo mentre guida senza meta cantando di un amore perduto come recitano le strofe del brano.

Olivia pubblicherà il suo EP di debutto – scritto durante la quarantena – quest’anno.

Con il suo pianoforte, Olivia ha composto brani emozionanti e personalissimi, scegliendo sia l’onestà che la vulnerabilità. Olivia è già una delle promesse della musica mondiale.

I risultati in classifica di Drivers License: ecco tutte le numero uno di Olivia Rodrigo!

Dopo aver ottenuto la numero uno nella classifica britannica e in quella australiana relativa ai singoli più venduti, Olivia ha raggiunto anche la tanto attesa vetta nella prestigiosa Billboart Hot 100 Chart! Un risultato davvero incredibile e super meritato, siamo troppo fieri di lei!