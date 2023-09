Olivia Rodrigo – Guts World Tour: date, info e prezzi dei biglietti

Olivia Rodrigo ha annunciato il suo nuovo tour mondiale che come sappiamo partirà il prossimo anno e farà tappa anche qui in Italia con un unico concerto, il 9 giugno 2024, all’Unipol Arena di Bologna.

La cantante tornerà a distanza di un anno nel nostro Paese, dove aveva già conquistato il pubblico al Fabrique di Milano con il suo disco di debutto Sour.

Le date del Guts World tour

Il viaggio musicale di Olivia Rodrigo durerà 6 mesi e partirà il prossimo febbraio a Palm Springs per concludersi nel mese di agosto con quattro date a Los Angeles.

Come acquistare i biglietti

In caso in cui non lo sapessi, i fan hanno prima dovuto registrarsi al sito ufficiale di Olivia Rodrigo per poter aver accesso ai biglietti su Ticketone, dove sono stati messi in vendita il 20 e 21 settembre ma solo per dei fortunati che sono stati selezionati casualmente una volta chiusa la registrazione.

Le persone che sono rimaste in lista d’attesa, invece, potrebbero ancora avere la possibilità di vedere Olivia in tournée! Scopriranno presto se riusciranno ad aggiudicarsi un biglietto, nel caso di rinuncia da parte di un fan che è stato selezionato.

Come dichiara Ticketmaster: “A volte, se ci sono biglietti disponibili, altri fan possono essere selezionati dalla lista d’attesa per accedere alla vendita. I fan riceveranno un’email con un codice univoco e il link per l’acquisto. L’email di notifica potrebbe arrivare in qualsiasi momento dopo che i biglietti sono andati in vendita“.

Ma quanto costa il biglietto per concerto in Italia di Olivia Rodrigo? Stando a quanto riportato dalle persone che hanno già acquistato i biglietti, il prezzo si aggira dai 60 ai 150 euro, a seconda della vicinanza rispetto al palco.

