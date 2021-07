Olivia Rodrigo: chi è Adam Faze, il suo nuovo presunto fidanzato!

Olivia Rodrigo non è più single? A quanto pare, l’artista statunitense si è di recente messa insieme ad Adam Faze, quello che sarebbe il suo nuovo presunto fidanzato.

All’inizio di questa settimana, Olivia Rodrigo e Adam Faze sono stati pizzicati insieme al parco di divertimenti Six Flags Magic Mountain di Valencia, in California. Il parco è noto per le sue incredibili montagne russe, fra le più alte al mondo.

L’occasione è stata davvero molto interessante. I due hanno partecipato ad uno speciale evento promozionale per il lancio del film Space Jam 2. La pellicola, attesissima per tutti gli appassionati del film anni ’90, vedrà la star del basket Lebron James trasformarsi in cartone animato.

Il parco è stato trasformato per l’occasione con attrazioni e giochi tematizzati in stile A New Legacy.

I video apparsi online, in questo senso, lasciano davvero poco spazio ai dubbi. Uno dei partecipanti all’evento in particolare ha filmato Adam Faze mentre teneva il suo braccio teneramente sulle spalle di Olivia Rodrigo.

Non sappiamo, almeno per il momento, come Olivia e Adam si siano conosciuti. A dire il vero non sappiamo nemmeno con certezza se fra di loro ci sia una vera e propria storia d’amore, oppure una semplice frequentazione in amicizia.

L’unica cosa certa è che Adam è uno dei pochi profili che ad oggi Olivia Rodrigo segue su Instagram. Ma insomma chi è questo Adam Faze?

Di lui sappiamo che è un ex giornalista per la rivista Forbes, dove ha lavorato come corrispondente per la sezione spettacolo. Ad oggi Faze è un produttore di serie televisive, film e musica. Di recente ha per esempio prodotto i video musicali di Goody Grace, compreso quello per la canzone Girls Girls in the Suburbs Singing Smiths Songs feat. G-Eazy.

Lo scorso anno, Faze e il suo partner, Jamie Dolan, hanno firmato un contratto con WME per la loro importante agenzia di produzione, la Must B NIce.

Ecco cosa aveva detto Adam in occasione della firma del contratto:

Non potremmo essere più felici di poter lanciare Must B NIce in un momento in cui la connessione fra la tecnologia e lo spettacolo sta scomparendo sempre più rapidamente. Non vediamo l’ora di poter accogliere questo cambiamento in atto, lavorando con una nuova generazione di storytellers.

In base a quanto leggiamo su IMDB, Faze starebbe attualmente lavorando a due nuovi progetti: Who Am I? and River Fork.

Olivia Rodrigo, in ogni caso, non ha ancora confermato in forma ufficiale questa sua nuova presunta love story.