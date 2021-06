Olivia Rodrigo: audio, testo e traduzione di Granted

Nella seconda stagione di High School Musical The Musical The Series, già lo sapevamo, avremmo avuto il piacere di ascoltare anche tante nuove canzoni. L’ultima (ma soltanto in ordine di tempo) ad essere stata pubblicata è stata quella di Olivia Rodrigo, intitolata Granted.

Granted è inserita nel quarto episodio della serie.

Qui sotto trovate video, testo e traduzione di Granted di Olivia Rodrigo.

Olivia Rodrigo - Granted (HSMTMTS | Disney+)

Testo

[Verse 1] How can somethin’ shake up every dream I hoped for?

Wakin’ up to everything around me turned cold (Mm-hmm-mm)

Don’t wanna go back to second-guessin’ my world

But all I left behind has got me feelin’ so torn (Mm-hmm-mm)[Chorus] Am I takin’ it for granted?

Everything that I’ve been granted

I keep lyin’ awake with these dreams in the dead of the night

‘Cause somethin’ don’t feel right

Will I take it all for granted?

And be leavin’ empty-handed?

Oh, I feel shaken, everything’s changin’ within me [Verse 2] It feels so dramatic how erratic I think

Chasin’ everything but leavе the one that chased mе (Ah-ah-ah)

So much movin’ forward just to take a step back

When all I ever wanted I already had (Mm-hmm-mm) [Chorus] Am I takin’ it for granted?

Everything that I’ve been granted

I keep lyin’ awake with these dreams in the dead of the night

‘Cause somethin’ don’t feel right

I won’t take it all for granted

And be leavin’ empty-handed

Oh, I feel shaken, everything’s changin’ within me

[Bridge] Let my heart lead me home

‘Cause I can’t do this anymore

Tryin’ to be somebody else

If I never left, I’d never know

Just how far I didn’t have to go

To finally feel like myself[Chorus] Am I takin’ it for granted?

Everything that I’ve been granted

I keep lyin’ awake with these dreams in the dead of the night

‘Cause somethin’ don’t feel right

I won’t take it all for granted

And be leavin’ empty-handed

Oh, I feel shaken, everything’s changin’ within me [Outro] Am I takin’ it for granted?

Traduzione

come piò qualcosa scuotere tutto quello in cui ho sperato?

mi sveglio mentre tutto intorno a me diventa freddo (mmm-mmm)

non voglio tornare ad un mondo di seconde scelte

ma tutto quello che ho lasciato dietro mi ha fatto sentire spezzata a metà (mmm-mm)

lo sto dando per scontato?

tutto quello che mi è stato assicurato

continuo a sognare ad occhi aperti questi sogni nel cuore della notte

perché qualcosa non sembra giusto

lo darò per scontato?

e me ne andrò a mani vuote?

oh mi sento scossa, tutto sta cambiando intorno a me

sembra così drammatico il modo in cui i miei pensieri si affastellano

rincorrendo tutto ma io lascio quello che mi ha rincorso (ah-ah-ah)

velocizzo tutto solo per fare un passo indietro

quando tutto quello che io ho sempre voluto io già ce l’avevo (mmm-mmm)

lo sto dando per scontat0?

tutto quello che mi è stato assicurato

continuo a sognare ad occhi aperti questi sogni nel cuore della notte

perché qualcosa non sembra giusto

lo darò per scontato?

e me ne andrò a mani vuote?

oh mi sento scossa, tutto sta cambiando intorno a me

lascia che il mio corpo mi porti a casa

perché non posso più farl0

cercando di essere qualcun altro

se io non me ne andassi mai, non lo saprei

quanto distante io non dovevo andare

per sentirmi finalmente me stessa

lo sto dando per scontato?

tutto quello che mi è stato assicurato

continuo a sognare ad occhi aperti questi sogni nel cuore della notte

perché qualcosa non sembra giusto

lo darò per scontato?

e me ne andrò a mani vuote?

oh mi sento scossa, tutto sta cambiando intorno a me

lo sto dando per scontato?