Testo Luna Aka 7even: ecco la nuova canzone del cantante!

Esce oggi, 21 maggio, in tutte le piattaforme di streaming e negli online store AKA 7Even, il primo vero disco della carriera di Luca Marzano!

L’artista finalista di Amici 20 si è fatto conoscere e apprezzare per la sua grande umiltà e per il suo enorme talento, che gli è valso migliaia di streaming e un gigantesco affetto da parte dei fan.

Qui sotto trovate audio e testo di Luna, una delle canzoni incluse nel disco di Aka 7Even!

Testo Luna Aka7Even





e cerco un mood

dove tu non ci sei più

ma vedo solo ricordi di te

come i tuoi occhi che parlano

come le mani ti sfiorano

e scendo giù

dove mi porti se mi fai del male

io ti porto su una spiaggia al mare

c’ho la testa che fu fu fu ma

e la tua pelle che sa di schiuma

dimmi dove è la lu lu lu luna

che ti ci porterò anche in piena notte

c’ho la testa che fu fu fu ma

la tua pelle che sa di schiuma

dimmi dov’è il mio mo mo moonlight

che ti ci porto per averti a fianco a me

lei non mi capiva proprio

mi diceva era solo un giocoginger

da fare con te perché sei diverso

come puoi lasciarmi se non lasci il segno

ho copiato gingergeneration

ti ho dentro me come tutte le cose che non ti ho detto come le frasi scritte che non hai letto

e scendo giù

dove mi porti se mi fai del male

io ti porto su una spiaggia al mare

c’hola testa fu fu ma

e la tua pelle che sa di schiuma

dimmi dov’è è la lu lu lu luna

che ti ci porterò anche in piena notte

c ho la testa che fu fu fuma

la tua pelle che sa di schiuma

dimmi dove è il mio mo mo moonlight

che ti ci porto per averti a fianco a me

c’ho la testa che fu fu fu ma

la tua pelle sa di schiuma

dimmi dov’è la lu lu lu luna

che ti ci porterò in piena notte

c’ho la testa che fu fu fu ma

la tua pelle che sa di schiuma

dimmi dove è il mio mo mo mo m0onlight

che ti ci porto per averti a fianco a me