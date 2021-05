Testo Strike Aka 7even: ecco la nuova canzone del cantante!

Esce oggi, 21 maggio, in tutte le piattaforme di streaming e negli online store AKA 7Even, il primo vero disco della carriera di Luca Marzano!

L’artista finalista di Amici 20 si è fatto conoscere e apprezzare per la sua grande umiltà e per il suo enorme talento, che gli è valso migliaia di streaming e un gigantesco affetto da parte dei fan.

Qui sotto trovate audio e testo di Strike, una delle canzoni incluse nel disco di Aka 7Even!

Testo Strike Aka7Even





Aka 7even parla di Amici 20, di Mi Manchi, del video di Loca e di Martina

Aka 7Even

yeah

sei bella quanto ridi e quando piangi sola

sei bella quando parli male della gente

io che ti guardo con quegli occhi da sfigato

vorrei fare del sesso ma con la tua mente

parliamo fino a tardi sul tavolo del whisky e del bacardi

esplode come dei petardi

c’è fumo in questa stanza, c’è fumo fra i ricordi

vorrei dannatamente avere il senso dei tuoi giorni

brindiamo alla nostra

so che non l’hai fatto apposta

tu allora brinderò da solo

scriverò un pezzo nuovo eh

il tempo passa e sai non sto scappando consapevole del fatto che con te sarò uno sbaglio

so che n non mi stai cercando

ed io continuterò a cercarti anche se starai con un altro resterò qui ad aspettarti

con te baby vorrei fare strike

amo quelle Gucci e le tue Nike

non piangere per il don’t cry

non piangere se non lo farai

brindiamo alla nostra

so che non l’hai fatto apposta

tu allora brinderò da solo

scriverò un pezzo nuovo eh

niente baby sotto la luna piena

lui voleva il cuore ma tu fai invidia alla scena

tipo luna piena sopra un cocktail

mi gridavi aiuto e mi stringevi forte

e yo l’amore vero ti fa trovare il tempo di sentirla dentro

anche se squilla il cell prendo e lo spengo

guardarla negli occhi e dirle tutto ciò che sento eh eh eh

è come se ci lasciassimo dentro un po’

in piena notte

prima di sparire svuoto tutta la mia testa dentro a un cocktail yeah

soli si sta bene ma sai bene che con te sono più forte yeah

la tua voce è musica come se suonasse da un pianoforte

brindiamo alla nostra

so che non l’hai fatto apposta

tu allora brinderò da solo

scriverò un pezzo nuovo eh