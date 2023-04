Oceania: Disney annuncia il remake in live action con The Rock

La Disney ha annunciato il remake in live action del suo Classico d’animazione Oceania. A svelare la notizia Dwayne “The Rock” Johnson che nel film aveva prestato la propria voce al semidio Maui e che nel remake tornerà a interpretarlo ma in carne e ossa.

Come anticipato allo stesso attore il film è attuale in produzione, anche se si è ancora ai primissimi step. È ancora molto presto quindi per saperne di più sul resto del cast e sulla data d’uscita. Non sappiamo nemmeno se Auli’i Cravalho tornerà a prestare la propria voce a Moana, stavolta interpretandola anche sullo schermo.

Qui il video in cui The Rock annuncia il remake del film

Oceania, era necessario un remake?

L’annuncio del remake in live action di Oceania ha scatenato un turbine di critiche da parte dei fan. Nonostante il progetto rientri chiaramente in quella che è ormai una strategia consolidata da parte della Disney (ossia riportare sullo schermo i suoi Classici sotto forma di live action), tutti sono rimasti piuttosto contrariati del fatto che stavolta si parli di un film davvero molto recente.

Oceania è infatti uscito nel 2016, solo sette anni fa. Un lasso di tempo davvero esiguo per pensare di produrre già una versione remake. Sembra una scelta ancora più incredibile in un anno in cui la Disney festeggia i suoi anni.

Quello che emerge da queste produzioni è Disney sembra non credere più troppo nei suoi film d’animazione preferendo fare investimenti “più sicuri” riportando in auge le sue vecchie storie. Le stesse che hanno permesso allo studio di diventare quello che è oggi, anche insieme alla Marvel e alla Lucasfilm.

Crisi creativa? Probabile. Non ci resta che aspettare e vedere dove porterà questa strada. Nel frattempo, prima di Oceania, rivedremo al cinema La Sirenetta e su Disney+ Peter Pan & Wendy.