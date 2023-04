Pechino Express: Nikita Pelizon della coppia Italia-Brasile ha vinto il GF Vip 7

Dopo la partecipazione dello scorso anno al reality di Sky, Pechino Express, Nikita Pelizon ha trionfato nella finale della settima edizione di Grande Fratello Vip 7.

La modella, durante l’ultimo ring disputato ieri notte, è stata decretata la vincitrice. Dietro di lei l’influencer e attrice venezuelana Oriana Marzoli (seconda) e l’opinionista Alberto De Pisis (terzo).

Nel corso di questa edizione Nikita si è rivelata sin da subito come una protagonista, seppur accogliendo dei giudizi molto discordanti da parte del pubblico.

C’è chi ha apprezzato infatti la sua educazione, il suo fare giocoso, la sua passione per gli unicorni, la sua creatività e la sua originalità.

E chi ha colto, invece, una fine strategia nei suoi modi sempre estremamente controllati rispetto alle burrascose dinamiche della casa più spiata d’Italia.

Ma chi è Nikita Pelizon?

Nata a Trieste nel 1994, la giovane (qui il suo profilo Istagram) a soli 18 anni si è trasferita a Milano per intraprendere una carriera con la moda.

Per via dell’approccio alla religione dei suoi genitori, da lei non condiviso, Nikita ha deciso di allontanarsi ben presto dalla famiglia, per poi riuscire a riconciliarsi con il padre e in seguito anche con la madre.

Nel 2018 ha partecipato al programma Temptation Island e in seguito al reality Ex on The Beach, in qualità di ex fidanzata di Matteo Diamante.

Qualcuno, però, la ricorderà per la sua partecipazione, nel 2022 a Pechino Express, in coppia con la modella brasiliana Helena Prestes.

La redazione di GingerGeneration ha avuto modo d’incontrarla

Come terminò l’avventura di Nikita e di Helena nella rotta dei Sultani? Ebbene la coppia Italia-Brasile non riuscì a raggiungere la meta finale, classificandosi soltanto quarta.

Grande soddisfazione, invece, ha rappresentato il trionfo di ieri nel programma condotto da Alfonso Signori, dopo sette mesi di “reclusione” e i tanti momenti complicati attraversati.