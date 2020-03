Stanza 309 è una delle canzoni contenute nell’album Genesi di Gaia Gozzi. Gaia, 22 anni, italo brasiliana, pubblica con la major Sony Music Italy l’album intitolato Genesi composto da sette brani tra cui diversi inediti presentati nel talent show Amici 19.

Testo

Non c’è più niente attorno

soltanto macchine

ognuno fa quello che può

o resta immobile

e ripeto dal mio sudore

dai miei calcoli fatti

dalla stanza 309

e riparto da me

mi ritrovi nel frigo vuoto

nella mia metà dell’armadio

è deserto quello che è stato

Quello che odio sa di te

forse è normale

come quei film di serie B

non meriti

Quando è finito il mondo

stanotte alle tre

la vita con te intorno

ricordami com’è

e riparto dal mio stupore

dai tuoi fiori lasciati al sole

dalla stanza 309

Quello che odio sa di te

forse è normale

come quei film di serie B

non meriti

Cercherò il mio posto dentro all’atmosfera

per riuscire a stare bene anche da sola

forse è normale

come quei film di serie B

non meriti

Quello che odio sa di te

forse è normale

come quei film di serie B

non meriti

