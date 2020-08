Non mi uccidere: in arrivo il film con Rocco Fasano e Alice Pagani

Lo hanno chiamato “il nuovo Twilight, in salsa italiana”. Ed effettivamente dalle prime immagini chi sembra piuttosto vero! Arriverà presto nelle sale italiane Non mi uccidere, il nuovo film con protagonisti Rocco Fasano e Alice Pagani!

Clicca qui per comprare il libro Non mi uccidere! Acquista subito la tua copia!

Già, perché Niccolò Fares di Skam Italia e Ludovica di Baby saranno insieme molto presto sul grande schermo. E i due, per l’occasione, racconteranno una delicata storia d’amore ispirata ad un noto romanzo gotico.

Le riprese di Non mi uccidere sono iniziate proprio pochi giorni fa. Nelle scorse ore abbiamo potuto vedere i primi scatti dl dietro le quinte del film e alcune foto pubblicate sui profili social di Rocco e Alice.

A post shared by Ginger Generation (@gingergeneration) on Aug 20, 2020 at 5:56am PDT

View this post on Instagram

A post shared by Rocco Fasano (@rocco_fasano) on Aug 21, 2020 at 5:41am PDT

View this post on Instagram

Mirta (Alice Pagani) ha vent’anni. È intelligente, bella, con una famiglia normale alle spalle. Un giorno conosce Robin (Rocco Fasano), dieci anni più di lei, affascinante, misterioso. È il colpo di fulmine. Gli ingredienti del loro rapporto sono un grande amore e l’eroina. Saranno fatali per entrambi. Si erano giurati di non lasciarsi mai e Mirta mantiene la promessa. Qualche giorno dopo il funerale, esce dalla tomba, ma di Robin nessuna traccia. Lei si accorge di essere cambiata, ormai fa parte della schiera fittissima dei sopramorti, quelli che non trovano pace. Ma per sopravvivere ha bisogno di mangiare. È la carne umana che le dà forza, la carne e il sangue. E la fame aumenta.