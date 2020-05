Non ho mai – Netflix: Ci sarà una seconda stagione?

Non ho mai è disponibile su Netflix da qualche giorno e in molti l’hanno già finita anche perchè in totale dura circa tre ore e mezza (leggi la recensione qui). Il finale è chiuso ma potrebbe benissimo dare il via a una seconda stagione. Ecco cosa sappiamo finora sul seguito.

Netflix non ha rilasciato per ora dichiarazioni su una possibile seconda stagione di Non ho mai. Il teen comedy stando alla maggior parte dei commenti sui social sta piacendo. Una serie divertente, con una trama interessante e molti spunti di riflessione. Un parte del pubblico dopo l’ultimo episodio spera che in un seguito.

In effetti, sarebbe interessante vedere come proseguono le vicende amorose sia di Devi che delle amiche. La ragazza ha infatti baciato Ben proprio quando Paxton grazie alla sorella aveva deciso di provare a uscire con lei non solo in amicizia. Forse troppo tardi o forse ci potrebbero essere nuove svolte. Sicuramente il motivo portante ovvero l’elaborazione del lutto per il padre ha avuto una conclusione anche molto commovente.

Ecco alcune reazioni su Twitter riguardo una possibile seconda stagione di Non ho mai:

Spero facciano la seconda stagione perché sarebbe molto bella da vedere ma non vorrei che Devi si pentisse di aver scelto Ben e tornasse da Paxton #NonHoMai — •giuls (@giuulsph) May 3, 2020

Ho appena finito #NonHoMai. Serie molto semplice, ma davvero carina. Mi ha fatta ridere ma anche commuovere un sacco. Super consigliata e spero ci sia una seconda stagione. #NeverHaveIEver #Netflix @NetflixIT — Ila (@ilariasays) May 2, 2020