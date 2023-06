The Crowded Room: ecco perchè dovreste vedere la serie di Tom Holland

La serie tv firmata Appletv+ con protagonista Tom Holland è finalmente approdata in streaming. Da oggi potete visionare i primi 3 episodi dello show, i successivi arriveranno con cadenza settimanale ogni venerdì. Noi l’abbiamo vista in anteprima e non possiamo che darvi ben 5 motivi per guardare The Crowded Room fin da subito.

5 motivi per guardare The Crowded Room:

Se amate le storie true crime non potete perderla

La nuova serie con protagonista Tom Holland è ispirata al romanzo di Daniel Keyes, disponibile anche in italiano con il titolo Una stanza piena di gente. Il testo è una vera e propria biografia del criminale reale che nel 1977 rapì e non solo 3 studentesse e che durante il processo venne prosciolto da tutte le accuse poiché affetto dal disturbo della multipersonalità. Questo caso ha fatto giurisprudenza in America. Forse questa storia vi ricorda Split? Beh si, la fonte d’origine è la stessa ma la serie è parecchio diversa rispetto al film.

Se siete fan di Split

Chi ha apprezzato il film horror con protagonista James McAvoy e diretto da M. Night Shyamalan non può non vedere la serie con Tom Holland. Lo show di Apple, a differenza della pellicola del 2016, è estremamente più realistico, anche se in un qualche modo inserisce la componente più bizzarra per il tramite dell’immaginazione del protagonista. Tutte le vibes di Split sono presenti in The Crowded Room e la tensione è sempre a fior di pelle. Entrambi i personaggi sono affetti dal disturbo dissociativo della personalità ma sono il personaggio di McAvoy, verso il finale del film, diventa un vero villain.

Se amate Tom Holland

I fan dello Spider-Man di casa MCU non possono perdere l’occasione di veder recitare il loro beniamino sul piccolo schermo ed in un ruolo inedito. Tom Holland in The Crowded Room dimostra di essere all’altezza delle aspettative e ci regala un’interpretazione da brividi. Non interpreta solo Danny, il protagonista autentico e reale della storia, ma cambia anche accento per impersonificare le altre personalità che affollano la sua mente. Holland si dimostra un attore abile e duttile, in grado di commuovere ed intrattenere lo spettatore.

Se vi piace essere sorpresi e scossi emotivamente

Lo show Apple è marcatamente diviso in due parti, la linea di confine è segnata dal momento in cui il protagonista, Danny, apprende il suo disturbo, ovvero la dissociazione della personalità. Grazie al pov della dottoressa Rya (Amanda Seyfried) apprendiamo che Danny non è sempre stato l’unico protagonista della sua stessa storia. Lo spettatore durante le sedute di Danny prende coscienza di questa rivelazione ed inizia meglio a conoscere le altre personalità che vivono in lui, che lo hanno sempre protetto ad atri non sono che estensioni praticamente indipendenti delle sue emozioni. La serie thriller sfrutta sapientemente l’arma della narrazione non lineare per instillare nello spettatore il dubbio. Nella prima parte della serie seguiamo il pov di Danny, dall’infanzia al momento in cui viene arrestato. Scopriamo la sua visione dei fatti e conosciamo personaggi che crediamo reale finché la serie cambia drasticamente. The Crowded Room racchiude in se sia la classica matrice da show thriller, per la prima metà, mentre per la seconda è un vero e puro drama. La salute mentale è l’assoluta protagonista della serie. Badate bene, lo show è ispirato al vero fatto di cronaca ma non lo adatta fedelmente, infatti avvenimenti e personaggi sono distinti. La serie illustra come un trauma subito in giovane età può generare la sindrome della multipersonalità, forse purtroppo ancora troppo poco nota.

Se apprezzate le serie tv di Appletv+

La qualità visiva dei prodotti firmati Appletv+ è indiscutibile. Se avete amato serie come Ted Lasso, Scissione, The Morning Show o le più recente L’ultima cose che mi ha detto sapete benissimo di cosa sto parlando. Forse solo HBO riesce ad eguagliare gli standard di regia, fotografia e scrittura di Appletv+. The Crowded Room conferma la regola.

