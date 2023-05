XO, Kitty: Sang Heon Lee e Gia Kim sono fratelli

Xo, Kitty, la serie tv spin-off di Tutte le volte che ho scritto ti amo è già un successone con oltre 72 miliardi di ore di visualizzazioni e i tantissimi video su Tik Tok. Lo show di Jenny Han è già pronto per essere rinnovato per una seconda stagione. Ad incuriosire i fan sono sempre gli interpreti degli show della Han, in questo caso i due attori che vestono i panni di Min Ho e Yuri. Sang Heon Lee e Gia Kim sono fratelli nella vita vera!

Xo, Kitty: due fratelli nel cast

A rivelarlo sono stati i due attori stessi il giorno successivo al debutto dello show su Netflix. La peculiarità della notizia riguarda il fatto che pur essendo parenti i due hanno due accenti inglesi completamente diversi. Non saltiamo a conclusioni affrettate, i due interpreti sono intervenuti subito per chiarire i vari dubbi:

Sang Heon Lee (who plays Min Ho) and Gia Kim (who plays Yuri) in XO, Kitty are brother and sister in real life! They learned English in different countries which is why they have different accents pic.twitter.com/dn3oabWrJl — Netflix (@netflix) May 22, 2023

“Sang Heon Lee (Min Ho) e Gia Kim (Yuri) in XO, Kitty sono fratello e sorella nella vita reale! Hanno appreso l’Inglese in paesi differenti, per questo hanno accenti diversi!” ecco la spiegazione fornita da Netflix.

Gia Kim ha rivelato sono entrambi nati in Corea del Sud e cresciuti a Hong Kong, ma dopo aver frequentato l’università di Hong Kong, Gia, che è due anni più grande del fratello, si è trasferita a Los Angeles, dove ha studiato recitazione all’Art of Acting Studio.

Sang Heon, invece, dopo 11 anni trascorsi a Hong Kong, ha frequentato una scuola internazionale e poi studiato Performing Arts alla University of Northampton, in Inghilterra. In seguito, è tornato in Corea per prendere parte al periodo di servizio militare obbligatorio. Quindi la ragazza ha un accento inglese americano mentre il ragazzo decisamente più British.

Sospettavate che Min Ho e Yuri fossero fratelli nella vita vera.

Potrebbe interessarti anche: