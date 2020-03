Arriva Netflix Party: come seguire insieme ai propri amici le serie tv

In questo momento di quarantena forzata, trovarsi in contatto con i propri amici serve più che mai, così è nata una nuova funzione: si chiama Netlix Party. Si tratta di un’estensione di Google Chrome che permette quindi di poter seguire tutti insieme la stessa serie tv, lo stesso film, documentario… insomma quello che si preferisce.

Questa nuova funzione è sicuramente molto comoda e permette a tutti di seguire insieme un film o una serie così da poterla commentare, nonostante ci si trovi a distanza. L’unica limitazione è che Netflix Party è disponibile solo tramite pc per chi utilizza Google Chrome e non è fruibile da Smart Tv o Fire Tv Stick.

Per poterlo utilizzare basterà accedere al sito netflixparty.com per poter scaricare l’estensione di Chrome che ci permetterà di vedere i nostri contenuti preferiti in compagnia. A quel punto, una volta scaricato basta andare sul proprio account e fare click sul pulsante NP. Ci apparirà un link da condividere con tutti gli amici che vogliamo partecipino con noi a questo incredibile binge watching di gruppo e il gioco è praticamente fatto. Apparirà anche una chat dove sarà possibile scambiare quattro chiacchiere in tempo reale.