Iostoacasa contro il Coronavirus: 5 film dello Studio Ghibli da recuperare su Netflix

Come ormai sapete #Iostoacasa è lo slogan che tutti dovremmo adottare questi giorni. Vi abbiamo già spiegato quanto sia importante seguire queste semplici regole: arginare l’emergenza del Coronavirus è importante, per questo dobbiamo muoverci tutti insieme. In questi giorni la nostra vita sarà sicuramente più lenta e diversa dal solito. Ma questo non significa che non possiamo dedicarci alle nostre passioni, sempre al grido di #Iostoacasa.

Se per esempio siete amanti dei film anime, in particolare quelli dello Studio Ghibli, vi consigliamo di recuperare su Netflix alcuni titoli imperdibili e per tutti i gusti.

Ecco 5 film dello Studio Ghibli da recuperare su Netflix durante #Iostoacasa:

La città incantata

Il film che ha consacrato lo Studio Ghibli in tutto l’Occidente è un capolavoro che merita di essere visto e rivisto. Se siete fan del genere sicuramente lo conoscete, ma #Iostoacasa è il momento perfetto anche per le maratone.

La storia narra le vicende di Chihiro che arriva in mondo magico dove una strega trasforma in animali chi osa disubbidire.

Pioggia di ricordi

Ridistribuito in Italia qualche anno fa, Pioggia di ricordi è un classico in Giappone. Protagonista è una giovane ventisettenne di Tokyo che, sul finire degli anni ’80, va in vacanza in campagna da alcuni parenti. Sarà l’occasione per riflettere sui suoi ricordi e i suoi desideri per il futuro.

Principessa Mononoke

Successo intramontabile, Principessa Mononoke è ispirato a una leggenda della tradizione giapponese. Probabilmente se amate gli anime l’avrete visto, ma #Iostoacasa potrebbe essere l’occasione giusta per riscoprire questa perla che ha sempre qualcosa da dirci.

La storia parla di un principe vittima di una maledizione e della battaglia tra due popoli della foresta.

Kiki consegne a domicilio

Celebre e iconico, Kiki consegne a domicilio è senza dubbio uno dei film più amati dello Studio Ghibli. Kiki è una giovane strega che deve completare il suo addestramento andando a vivere da sola in un’altra città. Qui dovrà aiutare gli abitanti e farsi nuovi amici.

Il mio vicino Totoro

Totoro è stato il primo grande successo dello Studio Ghibli che, successivamente, ha adottato il simpatico protagonista di questo film come suo logo. Una sorta di Mickey Mouse d’Oriente. Se non l’avete mai visto e siete appassionati di animazione giapponese questo è un vero e proprio must da recuperare in occasione di #Iostoacasa.

Il mio vicino Totoro è la storia di due sorelle che si trasferiscono in campagna con il padre mentre la madre è ricoverata in ospedale. Nella nuova dimora faranno amicizia con strane creature del bosco.