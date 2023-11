Shadow & Bone: Netflix ha cancellato la serie

Dopo mesi di silenzio dall’uscita della seconda stagione di Shadow & Bone e la conferma da parte degli showrunner della scrittura terminata dello spin-off dei Corvi, Netflix ha annunciato che non proseguirà a narrare le storie dell’universo live action della Bardugo. Shadow & Bone è stata ufficialmente cancellata.

Shadow & Bone: i motivi dietro la cancellazione della serie

Non avremo Shadow & Bone 3 né lo spin-off dedicato ai Corvi. Netflix ha rivelato tutto soltanto ieri. Ma quando l’ha fatto precisamente ? Poco dopo la fine dello sciopero degli attori. Perchè? Beh, ha scelto questo momento perchè prima si è dedicato ai vari rinnovi, tanti rinnovi (One Piece (S2), Ginny & Georgia (S3 e S4); The Lincoln Lawyer (S3), XO, Kitty (S2), Heartstopper (S2e S3), The Night Agent (S2), The Diplomat (S2), Fubar (S2), Sweet Magnolias) e poi ci ha distrutto con questa notizia. Carota e bastone.

Essenzialmente i motivi dietro alcune della nuove cancellazioni risiedono nel fatto che dopo gli scioperi le piattaforme streaming stanno valutando tutti i danni subiti e hanno scelto di tagliare i rami secchi. Inoltre, gli scioperi coincidono con un periodo di maggiore controllo finanziario da parte della maggior parte delle società di media, che hanno ricalibrato le loro strategie lineari e di streaming. Come al solito, il rapporto performance/costo delle serie ha giocato un ruolo importante nelle decisioni di Netflix.

Ma per quali motivi è stata cancellata S&B? Shadow & Bone ha sviluppato un seguito devoto da parte dei fan dei romanzi e non solo ed è stata un titolo importante per Netflix, generando anche un franchise di videogiochi e del merch. Tuttavia, la seconda stagione della serie non ha avuto lo stesso impatto della prima. S&B 2 è rimasta cinque settimane nella Top 10 settimanale delle serie in lingua inglese senza arrivare al numero 1. Ciò, unito al potenziale ritardo della terza stagione, probabilmente ha influito sulla decisione di non andare avanti. Tutta via questo non spiega perchè anche lo spin-off dei corvi sia stato cancellato…era già pronto!

Netfix si conferma distruttore di sogni dei fan delle serie tratte da romanzi. E credeteci le cancellazioni non termineranno qui.

