Amici 23: litigio tra Holden e Rudy Zerbi, cosa è successo

Momento di tensione tra Holden di Amici 23 e il suo prof di riferimento, Rudy Zerbi. Per capire cosa è successo bisogna fare un piccolo passo indietro.

In vista del Natale, Rudy ha deciso di assegnare un compito alla propria squadra, composta da Petit, Lil Jolie e ovviamente Holden.

Il compito consisteva nel realizzare in gruppo una versione di una famosa canzone natalizia. Si tratta di Last Christmas degli Wham!

I tre cantanti si sono messi a lavoro in sala di registrazione per personalizzare il brano il più possibile.

A quel punto, considerato anche il buon lavoro svolto, la produzione ha deciso di dare un’ulteriore possibilità ai tre cantanti.

Quella di far uscire il pezzo sulle piattaforme digitali. Inaspettatamente, però, Holden ha deciso di tirarsi indietro e anche i due compagni hanno cominciato ad avere qualche dubbio.

Holden contro Rudy Zerbi ad Amici 23

Venendo a conoscenza dei loro tentennamenti, il prof si è messo in collegamento telefonico con lo studio di registrazione, dove i suoi allievi si trovavano in quel momento.

Zerbi era molto sorpreso, visto che l’opportunità di uscire sulle piattaforme non contrastava in alcun modo con il loro profilo artistico.

A quel punto, Holden ha interrotto bruscamente il discorso di Rudy, negando di essere a conoscenza che il pezzo sarebbe stato pubblicato.

“Non riesco a sostenere questa conversazione. Quello che sta succedendo è assurdo… perché mentre tu dici che sei venuto a sapere adesso che noi ci rifiutiamo, noi diciamo che veniamo a sapere adesso che questo pezzo deve uscire. Io non sono solito far uscire cose su cui non ho lavorato perché qui il tempo che abbiamo a disposizione per lavorare e le modalità non sono ottimali. Io non mi sento in grado di rimanere calmo per la situazione in cui mi trovo, quindi lascio parlare voi. Io mi sto sentendo male qui dentro quindi vi lascio…allora cacciatemi perché quello che sta succedendo qui è una follia. Mi sto sentendo male!”

Queste sono state le ultime parole del cantante prima di lasciare la saletta, piuttosto agitato.

E voi cosa ne pensate della reazione di Holden ad Amici 23?

