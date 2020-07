Naya Rivera è scomparsa? Trovato il figlio da solo su una barca

Non c’è pace per il cast di Glee ma questa news tocca corde molte diverse. Secondo quanto riportato da TMZ Naya Rivera, che nella serie interpretava Santana, sarebbe scomparsa.

Ecco la dinamica dei fatti

La polizia di Ventura County avrebbe trovato il figlio di 4 anni dell’attrice sulle sponde del lago Piru ma Naya non era presente. Josey Hollis Dorsey, unico testimone dell’accaduto, avrebbe riferito alla polizia che la madre si è tuffata in acqua ma non è più tornata a galla.

Pare che le ricerche in lago siano iniziate sin da subito, una volta ritrovata l’imbarcazione, ma non ci sono ancora tracce dell’attrice. Le ricerche sono state sospese nella notte e dovrebbero riprendere nelle mattinate di oggi.

Naya non avrebbe utilizzato il giubbotto salvagente e Josey è stato ritrovato sulla barca mentre dormiva e in perfetta salute. Il bambino è stato ricongiunto con i familiari. Tra gli altri insight riportati dalla nota testata, pare che sia stata ritrovata la macchina dell’attrice nel parcheggio dove ha noleggiato la barca: al suo interno c’era la borsa, segno che non l’aveva portata con lei.

Vi aggiorneremo su ulteriori sviluppi, sperando di potervi dare presto altre notizie.

La storia di Naya Rivera

Negli ultimi anni l’attrice era stata al centro di numerosi problemi, tra cui un divorzio non proprio facile con il marito e le accuse di maltrattamenti nei confronti dello stesso. L’attrice si era allontanata dalle scene mondane per dedicarsi a sé stessa e a suo figlio. Solo il 7 luglio, il giorno prima della scomparsa, Naya aveva pubblicato una foto con Josey: “Solo noi due”