Leonardo Lamacchia, cantante di Amici 20, dopo Via Padova, ha presentato il suo nuovo inedito in occasione della puntata trasmessa oggi su Canale 5. Il titolo del pezzo è Natale e l’estate che convince subito Rudy Zerbi e gli altri professori.



Testo di Natale e l’estate di Leonardo Lamacchia

È proprio quando sono a casa che ci penso

lo sguardo cade su ogni oggetto condiviso

e il ricordo è in realtà qualcosa che non controlli

anche se ti distrai poi ci ritorni

Se due persone prendono strade diverse

non ci sono scelte giuste né sbagliate

perché stare insieme ha un significato

e finché non capisci rimani legato

Fa niente, fa niente, fa niente, sì

fa niente, fa niente, fa niente

se mi dovessi innamorare

di altre persone

non cambierebbe niente

Il Natale e l’estate

il ristorante cinese

hai presente le nostre canzoni

e le delusioni della vita

che ci siamo raccontati

I discorsi e le stelle

e tutte le parole che ci siamo detti

ci faranno innamorare di altre persone

ma solo il nostro amore

Fa niente, fa niente, fa niente

Se ci fai caso un po’ tutto si ripete

ogni volta è sempre la prima volta

ti piace Londra e una persona che ti sa ascoltare

troverai le cose che avevi in comune

con me

Fa niente, fa niente, fa niente, sì

fa niente, fa niente, fa niente

se ti dovessi innamorare

di altre persone

non cambierebbe niente

Il Natale e l’estate

il ristorante cinese

hai presente le nostre canzoni

e le delusioni della vita

che ci siamo raccontati

I discorsi e le stelle

e tutte le parole che ci siamo detti

ci faranno innamorare di altre persone

ma solo il nostro amore

Fa niente, fa niente, fa niente, sì

fa niente, fa niente, fa niente

e poi ci innamoriamo di altre persone

ma solo il nostro amore

ma sì, fa niente