La conferma delle date del Festival di Sanremo 2021, previsto dal 2 al 6 marzo, sembra finalmente essere arrivata. Dopo l’ipotesi del rinvio dei giorni scorsi, è appena arrivata questa comunicazione ufficiale da parte dei vertici Rai (fonte Fanpage.it).

Si terrà dal 2 al 6 marzo la 71esima edizione del Festival di Sanremo. La conferma è arrivata al termine di una riunione tra i vertici Rai delle strutture coinvolte nell’organizzazione della kermesse e il direttore artistico Amadeus, alla presenza dell’Amministratore Delegato Fabrizio Salini. Tra i temi affrontati nel corso dell’incontro, il Protocollo sanitario e organizzativo che sarà a breve sottoposto alle autorità competenti in modo da poter prevedere una presenza del pubblico nella platea del Teatro Ariston.

Sanremo 2021: gli ultimi aggiornamenti sul pubblico

Inoltre, la presenza del pubblico sarebbe confermata, anche se probabilmente l’idea della nave che avrebbe dovuto ospitare le 500 persone sembra una soluzione ormai accantonata. Va detto che parte dell’organizzazione non l’ha mai vista come una soluzione realmente fattibile. Sia per ragioni pratiche, sia per ragioni legate all’immagine.

Le autorità competenti passeranno presto al vaglio il Protocollo sanitario e organizzativo proposto dalla Rai per questo aspetto. E decideranno se approvarlo o meno.

Per quanto riguarda gli ospiti, secondo Fanpage, ci saranno sostanzialmente nomi italiani. Innanzitutto perché le restrizioni rappresentano un ostacolo per la presenza di ospiti internazionali. In secondo luogo, lo stesso Amadeus in una recente intervista, ha espresso l’idea di dare risalto allo spettacolo italiano. Allo scopo di sostenerlo in questo momento di grave crisi. Ecco le sue parole in merito.