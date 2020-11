Alessandra Martinelli, in arte Mydrama ha 22 anni e vive a Monte Cremasco (CR). Vieni con me è uno dei suoi inediti che ha portato ai Live Show di X Factor 2020.

Testo di Vieni con me di Mydrama

Sai mi sembra di volare sopra un jet

E non voglio sempre alzarmi così tardi

Ora sono un’altra da più di mezz’ora

Non ricordo più nemmeno quegli sbagli

Faccio passi avanti non guardarti indietro

non mi guardo indietro e

Poi mi sembra di prendere il volo con te (sì dai)

Vieni con me, vieni da me

Ma non so se poi sarà la strada giusta

Ma vieni con me, vieni da me

Ma non so se poi sarà la strada giusta

Non mi domandare se è la strada giusta

Non lo ricordare perché siamo in festa

Ridi ancora un po’ qua di fianco a me

Balla ancora un po’ ripeti con me

Oh oh (non cambio faccia cambio strada)

Oh oh oh oh (ma se non ci sei te)

Non sono sola (non sento casa sembro strana)

Non sei più solo

Faccio passi avanti non guardarti indietro

non mi guardo indietro e

Qua mi sembra di prendere il volo con te (sì dai)

Vieni con me, vieni da me

Ma non so se poi sarà la strada giusta (sì dai)

Ma vieni con me, vieni da me

Ma non so se poi sarà la strada giusta

Giusto due cose che prima non ti ho detto

Che schifo l’estate finisce presto ma

Mi chiami richiami ma non trovi un pretesto

E quando mi giro non sei più qua

Faccio passi avanti non guardarti indietro

non mi guardo indietro e

Poi mi sembra di prendere il volo con te (si dai)

Vieni con me, vieni da me

Ma non so se poi sarà la strada giusta (sì dai)

Ma vieni con me, vieni da me

Ma non so se poi sarà la strada giusta

Ma non so se poi sarà la strada giusta