Elisa Coclite, in arte Casadilego ha 17 anni e vive a Bellante (TE). Lontanissimo è uno dei suoi inediti che ha portato ai Live Show di X Factor 2020.

Testo di Lontanissimo di Victoria

Vedo che non vuoi capire

La mia vita va al contrario

Non rispetto alcun orario

Tu che tieni ancora un diario

E a me sembra un po’ infantile

Mi giro ed è già aprile

Fa buio verso le sette

Eri acqua e non ho più sete

E mi fermo qui a immaginare cosa avrei potuto fare

Camminando per le strade verso te

Rivisti oggi con tanto di amaro in bocca

Ma io questa volta

Sai che dovevo dirtelo

A te che sei lontanissimo

Qualche volta ti immagino

Una foto al contrario

Sai che volevo dirtelo

Però eri lontanissimo

E non esiste un antidoto

Come acqua, fuoco

Come… uh (acqua, fuoco)

Uh (come acqua, fuoco)

Quindi se non vuoi capire

‘Sto treno non ha un orario

Ti dico che va al contrario

Mi regalerò un diario

Sono due ore che scrivo

Fatemi scendere, arrivo

A me sembra un po’ infantile

Sono acqua e ora voglio bere

Cosa avrei potuto fare, cosa avrei potuto

Cosa avrei potuto fare, cosa avrei potuto

Sai che volevo dirtelo (cosa avrei potuto fare)

Però eri lontanissimo (cosa avrei potuto)

E non esiste un antidoto

Come acqua, fuoco

Come… uh (cosa avrei, cosa avrei potuto, cosa avrei potuto fare)

Uh (come acqua, fuoco)

Cosa avrei potuto fare, cosa avrei potuto

Cosa avrei potuto fare, cosa avrei potuto

Sai che volevo dirtelo (cosa avrei potuto fare)

Però eri lontanissimo (cosa avrei potuto)

E non esiste un antidoto

Come acqua, fuoco

Come… uh (cosa avrei, cosa avrei potuto, cosa avrei potuto fare)

Uh (come acqua, fuoco)