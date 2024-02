Amici 23: il numero di maglie disponibili per il serale è stato svelato!

Ecco quanti sono i posti disponibili per il serale di Amici 23. Lo ha rivelato oggi la produzione nel corso di una discussione che ha riguardato quattro professori.

Zerbi e la Celentano hanno convocato la Pettinelli e Todaro per metterli alle strette riguardo il destino dei loro allievi: Nahaze ed Ayle, Nicholas e Giovanni.

Il professore di latino ha spiegato di non poter scegliere al momento tra Nicholas e Giovanni. Questo perché ancora non sa quanti ragazzi possono essere ammessi.

Quanti posti per il serale di Amici 23

Ed ecco svelato l’arcano. In studio, mentre i professori parlavano animatamente, si è collegata con loro Paola di Gesu che ha detto “il numero massimo di posti è 15″.

Essendo i ragazzi in 17, dunque, è chiaro che due di loro dovranno tornare a casa. Raimondo ha detto che venire a conoscenza di questo numero cambia tutto, ma non ha rivelato le sue intenzioni.

Il litigio di oggi tra i professori

Zerbi e la Celentano hanno sbandierato ai due prof avversari la classifica generale, quella fino alla puntata più recente, puntando il dito contro per la mancanza di idee chiare. Nella suddetta classifica, sia Ayle sia Nahaze occupano gli ultimi posti.

Anna ha replicato che anche Rudy non ha ancora preso una decisione riguardo Lil Jolie. Il professore ha ribattuto dicendo di aver consegnato già tre maglie.

Alessandra Celentano, a quel punto, ha chiesto a Raimondo di consegnare la maglia del serale a Nicholas, visto che per mesi lo ha sostenuto contro tutti e tutti.

Inaspettatamente, Todaro ha replicato che ci sono allievi che meritano di più del suo, come ad esempio Sofia. Stesso modo di ragionare per la Pettinelli che ha spiegato di aver rispetto per il resto della classe, per questo non dà ancora le felpe ai suoi.

Per la speaker, invece, la Celentano non ha avuto difficoltà nel consegnare le maglie in quanto i suoi allievi erano soltanto due sin dall’inizio (Dustin e Marisol).

Anche dopo aver saputo il numero di posti per il serale di Amici 23, una decisione da parte di Raimondo e di Anna non è stata presa.

Risultato? Ayle, Nicholas, Nahaze e Giovanni sono tornati in casetta pieni di dubbi riguardo la fiducia che i rispettivi prof hanno nei loro confronti.