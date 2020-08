MTV Vmas 2020: le nomination per Best Group e canzone dell’estate

Gli organizzatori dei MTV VMAs 2020 hanno rivelato nelle scorse ore nuove nomination all’evento di quest’anno.

Gli MTV VMAs 2020, come vi avevamo raccontato qui su Ginger Generation, si terranno quest’anno in modo diverso rispetto al solito. Già, perché a causa dell’emergenza Covid-19 l’evento si svolgerà in esterna, in alcuni luoghi simbolo di New York.

Madrina di questa serata così speciale sarà Keke Palmer, attrice statunitense che di recente abbiamo visto nel film Le ragazze di Wall Street – Business Is Business.

Le nomination per Best Group e Song of the Summer ai MTV VMAS 2020

Fra i gruppi nominati a questa edizione dei MTV VMAs 2020 ci sono alcuni dei nostri preferiti! Stiamo parlando dei CNCO e dei BTS (confermati anche come performer) ma anche le Little Mix, i Monsta X, i 5 Seconds of Summer e le Blackpink! Ecco la lista completa!

Qui sotto trovate invece la lunga lista delle candidature per Canzone dell’estate 2020!

How You Like That – Blackpink



Popstar – DJ Khaled feat. Drake

Rockstar – DaBaby feat. Roddy Ricch

Say So – Doja Cat

Break my heart – Dua Lipa

Watermelon Sugar – Harry Styles

What’s poppin – Jack Harlow feat. Tony Lanez

We Paid – Lil Baby feat. 42 Dugg

Savage remix – Megan Thee Stallion feat. Beyoncé

Midnight Sky – Miley Cyrus

The Woo – Pop Smoke feat. 50 Cent & Roddy Ricch

Roses – Saint Jhn

Cardigan – Taylor Swift

Tap in – Saweetie

Blinding Lights – The Weeknd



A dominare la lista delle nomination, vi ricordiamo, sono Lady Gaga e Ariana Grande con la loro Rain on me, secondo singolo estratto da Chromatica.